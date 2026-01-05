Επιχειρήσεις | Τράπεζες

UniCredit: Ανέβασε στο 29,8% το ποσοστό της στην Alpha Bank

Στη μετατροπή συνθετικής θέσης που αντιστοιχεί σε ποσοστό περίπου 20% της Alpha Bank σε μετοχές προχώρησε η UniCredit.

Στη μετατροπή συνθετικής θέσης που αντιστοιχεί σε ποσοστό περίπου 20% της Alpha Bank σε μετοχές προχώρησε η UniCredit μετά τη λήψη όλων των απαιτούμενων νομικών και κανονιστικών εγκρίσεων και σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων.

Ως αποτέλεσμα, όπως επισημαίνει σχετική ανακοίνωση, η άμεση μετοχική συμμετοχή της UniCredit και τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου στην Alpha Bank διαμορφώνονται πλέον σε περίπου 29,8%.

