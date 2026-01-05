Μπλακ άουτ στα αεροδρόμια: Τι αποζημιώσεις δικαιούνται οι επιβάτες

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τα δικαιώματα των επιβατών. Τι ισχύει για καθυστερήσεις και για ακυρώσεις πτήσεων.

Αποζημιώσεις για τις καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων που προκάλεσε το χθεσινό μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών δικαιούνται οι επιβάτες για την ταλαιπωρία που υπέστησαν.

«Ναι, θα πέσουν κεφάλια», τόνισε, μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, επισημαίνοντας πως οι επιβάτες δικαιούνται αποζημιώσεις για τις ακυρώσεις και τις καθυστερήσεις πτήσεων.

Τι αποζημιώσεις δικαιούνται οι επιβάτες για καθυστέρηση της πτήσης τους

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 261/2004, ο οποίος έχει θεσπίσει κοινούς κανόνες αποζημίωσης και παροχής βοήθειας σε περιπτώσεις αναστάτωσης του ταξιδιού των επιβατών:

Εάν φθάσετε στον τελικό σας προορισμό με καθυστέρηση τουλάχιστον 3 ωρών σε σχέση με την ώρα άφιξης στο αεροδρόμιο που αναφέρεται στην αρχική σας κράτηση, δικαιούσθε αποζημίωση ως ακολούθως:

για πτήσεις μικρής απόστασης (ως 1500 χλμ): 250 ευρώ

(από 1500 ως 3500 χλμ ): 400 ευρώ πτήσεις μεγάλης απόστασης (άνω των 3500 χλμ): 600 ευρώ (όταν η καθυστέρηση κατά την άφιξη είναι μικρότερη των τεσσάρων ωρών, η αποζημίωση μπορεί να μειωθεί κατά 50% και, ως εκ τούτου, ανέρχεται σε 300 ευρώ).

Ωστόσο θα πρέπει να τονιστεί εδώ ότι ο αερομεταφορέας δεν υποχρεούται να πληρώσει αποζημίωση αν μπορεί να αποδείξει ότι η ακύρωση έχει προκληθεί από έκτακτες περιστάσεις οι οποίες δεν θα μπορούσαν να αποφευχθούν ακόμη και αν είχαν ληφθεί όλα τα εύλογα μέτρα.

Τι αποζημιώσεις δικαιούνται οι επιβάτες για ακύρωση της πτήσης τους

για πτήσεις μικρής απόστασης (ως 1500 χλμ): 250 ευρώ

(από 1500 ως 3500 χλμ και ενδοκοινοτικές άνω των 1500 χλμ): 400 ευρώ για πτήσεις μεγάλης απόστασης (άνω των 3500 χλμ ή μη ενδοκοινοτικές): 600 ευρώ

Η παραπάνω αποζημίωση μπορεί να μειωθεί κατά 50%, εάν η αεροπορική εταιρεία σας προσφέρει μεταφορά µε άλλη πτήση, η οποία σε σχέση με την αρχική πτήση για την οποία είχατε κάνει κράτηση, φτάνει στον τελικό προορισμό:

Μέχρι δύο (2) ώρες αργότερα για όλες τις πτήσεις έως 1 500 χιλιομέτρων ή

Μέχρι τρεις (3) ώρες αργότερα προκειμένου για όλες τις ενδοκοινοτικές πτήσεις άνω των 1 500 χιλιομέτρων και για όλες τις άλλες πτήσεις μεταξύ 1 500 και 3 500 χιλιομέτρων ή

Μέχρι τέσσερις (4) ώρες αργότερα προκειμένου για όλες τις πτήσεις που δεν εμπίπτουν στα στοιχεία α) ή β)

Πώς μπορώ να υπολογίσω τι αποζημιώσεις δικαιούμαι

Οι επιβάτες που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για τα δικαιώματα που έχουν, μπορούν να κάνουν χρήση της ιστοσελίδας της AirHelp ή του smartphone app για να ελέγξουν αν δικαιούνται αποζημίωση για την πτήση τους χωρίς κόστος.

Η AirHelp παρέχει νομικές υπηρεσίες σε επιβάτες πτήσεων που έχουν βιώσει μια ακύρωση πτήσης, καθυστέρηση ή υπεράριθμων κρατήσεων (overbooking), όταν ταξιδεύουν εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μετά τον έλεγχο και τον προσδιορισμό της αποζημίωσης που δικαιούνται, οι επιβάτες μπορούν να επιλέξουν να αφήσουν τον χειρισμό του αιτήματος αποζημίωσης τους στην AirHelp και, όπου χρειαστεί, την αγωγή κατά της αεροπορικής εταιρείας. Τα ποσά των αποζημιώσεων και το τι δικαιούται ο κάθε επιβάτης καθορίζεται από πολλούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των πτήσεων προέλευσης και προορισμού, με την απόσταση της πτήσης και τον αριθμό των συνολικών ωρών καθυστέρησης της άφιξης στον τελικό προορισμό του.

Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της AirHelp, ένας επιβάτης μπορεί να λάβει αποζημίωση με τρία απλά βήματα. Υποβάλλει την αίτηση εύκολα και γρήγορα, με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά του δεδομένα, η εταιρεία χειρίζεται τα πάντα, δημιουργώντας μια ισχυρή υπόθεση ώστε να διαπραγματευτεί η ίδια με την αεροπορική εταιρεία και τέλος, ο επιβάτης κερδίζει την αποζημίωση.

Πώς θα κάνετε την αίτηση

Στην ιστοσελίδα της AirHelp, υπάρχει σε εμφανές σημείο η επιλογή «Λάβετε αποζημίωση». Μόλις την επιλέξετε, ξεκινά η συμπλήρωση των απαραίτητων πληροφοριών.

Ο επιβάτης καλείται να συμπληρώσει «τον προορισμό της πτήσης του», το «αεροδρόμιο αναχώρησης», εάν η πτήση του «ήταν απευθείας», την «προγραμματισμένη ημερομηνία αναχώρησης», την «αεροπορική εταιρεία» με την οποία έχει επιλέξει να ταξιδέψει, την «ακριβή ώρα» της πτήσης. Εν συνεχεία, ο επιβάτης ενημερώνει εάν η πτήση του είχε καθυστέρηση και πόσες ώρες ή εάν τελικά ακυρώθηκε.

Ακολούθως, ο επιβάτης συμπληρώνει τα προσωπικά του στοιχεία, ώστε άμεσα να κινήσουν οι διαδικασίες για τη λήψη αποζημίωσης.