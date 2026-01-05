Πολιτική | Διεθνή

Ερντογάν σε Τραμπ: Η Βενεζουέλα δεν πρέπει να οδηγηθεί σε αποσταθεροποίηση

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ερντογάν σε Τραμπ: Η Βενεζουέλα δεν πρέπει να οδηγηθεί σε αποσταθεροποίηση
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Μιλώντας ύστερα από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ο Ερντογάν είπε επίσης ότι η Άγκυρα θα παραμείνει στο πλευρό του λαού της Βενεζουέλας.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σήμερα πως είπε στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σε τηλεφωνική συνομιλία που είχε μαζί του, ότι η Βενεζουέλα δεν πρέπει να οδηγηθεί σε αποσταθεροποίηση μετά την ανατροπή του ηγέτη της Νικολάς Μαδούρο.

Μιλώντας ύστερα από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ο Ερντογάν είπε επίσης ότι η Άγκυρα θα παραμείνει στο πλευρό του λαού της Βενεζουέλας.

Ο ίδιος είπε ότι ο Μαδούρο και ο λαός της Βενεζουέλας έχουν δείξει στο παρελθόν ότι είναι φίλοι του τουρκικού λαού και ότι η παραβίαση της κυριαρχίας χωρών και του διεθνούς δικαίου μπορεί να δημιουργήσουν μεγάλα παγκόσμια προβλήματα.

Ο Ερντογάν είπε επίσης ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί η διεθνής τάξη που βασίζεται σε κανόνες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Μπλακ άουτ στα αεροδρόμια: Τι αποζημιώσεις δικαιούνται οι επιβάτες

Επίθεση κατά της φοροδιαφυγής με 72.800 ελέγχους - Ποιοι βρίσκονται στο στόχαστρο το 2026

Μαλλιά κουβάρια εξαιτίας Μαδούρο - Η άποψη Βενιζέλου για το Διεθνές Δίκαιο - Ποιον θαυμάζει η Άννα;

tags:
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
Τουρκία
Ντόναλντ Τραμπ
Βενεζουέλα
Νικολάς Μαδούρο (Nicolas Maduro)
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider