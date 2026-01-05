Ελληνικό Κτηματολόγιο: Διαγωνισμός για μίσθωση ακινήτων σε έξι πόλεις

Τα προς μίσθωση ακίνητα θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις λειτουργικές ανάγκες των Κτηματολογικών Γραφείων και να πληρούν τις ελάχιστες τεχνικές και ποιοτικές προδιαγραφές που ορίζονται στη σχετική διακήρυξη.

Σε προκήρυξη διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτων που θα στεγάσουν Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα σε έξι πόλεις της χώρας προχώρησε το Ελληνικό Κτηματολόγιο, στο πλαίσιο κάλυψης των στεγαστικών του αναγκών.

Ειδικότερα, ο Φορέας Ελληνικό Κτηματολόγιο (Ν. 4512/2018), υπεύθυνος για τη σύνταξη, τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου, ενδιαφέρεται για τη μίσθωση ακινήτων στις εξής περιοχές:

Ηράκλειο Κρήτης (πόλη Ηρακλείου),

Χανιά Κρήτης (πόλη Χανίων),

Σύρο (πόλη Ερμούπολης),

Αμαλιάδα (πόλη Αμαλιάδας),

Σκιάθο Θεσσαλίας (πόλη Σκιάθου),

Φλώρινα (πόλη Φλώρινας).

Τα προς μίσθωση ακίνητα θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις λειτουργικές ανάγκες των Κτηματολογικών Γραφείων και να πληρούν τις ελάχιστες τεχνικές και ποιοτικές προδιαγραφές που ορίζονται στη σχετική διακήρυξη.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν πληρούν πλήρως τις απαιτήσεις έχουν τη δυνατότητα να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, υποβάλλοντας παράλληλα στοιχεία για τις παρεμβάσεις στις οποίες προτίθενται να προβούν, ώστε τα ακίνητα να καταστούν κατάλληλα.

Τα ακίνητα θα πρέπει να παραδοθούν έτοιμα προς χρήση, με ευθύνη και δαπάνες του εκμισθωτή, το αργότερο εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Η επιλογή των ακινήτων θα πραγματοποιηθεί μέσω ανοικτής διαδικασίας, σύμφωνα με τον Κανονισμό Μισθώσεων του Ελληνικού Κτηματολογίου (ΦΕΚ 1189 Β΄/19.02.2024), όπως έχει συμπληρωθεί με το ΦΕΚ 3919 Β΄/04.07.2024, καθώς και με όσα προβλέπονται στα τεύχη της διακήρυξης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα τεύχη της διακήρυξης από την ιστοσελίδα του Ελληνικού Κτηματολογίου (www.ktimatologio.gr).

Η υποβολή των προσφορών θα γίνεται σε σφραγισμένο φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, έως τις 28 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 13:00, αποκλειστικά στα γραφεία του Ελληνικού Κτηματολογίου (Λεωφ. Μεσογείων 288, Χολαργός, ΤΚ 15562, Υπηρεσία Πρωτοκόλλου).