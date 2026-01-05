Ειδήσεις | Διεθνή

Δανία: Ο Τραμπ «δυστυχώς σοβαρολογεί» όταν λέει ότι θέλει τη Γροιλανδία

«Δυστυχώς, νομίζω ότι θα πρέπει να πάρουμε στα σοβαρά τον Αμερικανό πρόεδρο όταν λέει ότι θέλει τη Γροιλανδία», είπε στη δημόσια τηλεόραση DR η πρωθυπουργός.

Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν πιστεύει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σοβαρολογεί όταν λέει ότι θέλει να καταλάβει τη Γροιλανδία, μολονότι τόσο η Δανία όσο και η Γροιλανδία έχουν απορρίψει κατηγορηματικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

«Κατέστησα πολύ σαφή τη στάση του Βασιλείου της Δανίας και η Γροιλανδία έχει κατ’ επανάληψη δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να αποτελέσει τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών», πρόσθεσε.

«Εάν οι ΗΠΑ επιτεθούν σε μια άλλη χώρα του ΝΑΤΟ, τα πάντα σταματούν», υπογράμμισε η Φρεντέρικσεν.

