Άλμα άνω του 3% για το πετρέλαιο εν μέσω κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή

Το αργό πετρέλαιο Brent ενισχύεται 3,26%, στα 83,99 δολάρια ανά βαρέλι στην πέμπτη διαδοχική «πράσινη» συνεδρίασή του. Το αμερικανικό αργό πετρέλαιο West Texas Intermediate προσθέτει 3,70%, στα 77,42 δολάρια.

Νέα άνοδο άνω του 3% σημειώνει το πετρέλαιο την Πέμπτη, επεκτείνοντας το ράλι του, καθώς κλιμακώνεται ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν προκαλώντας φόβους για παρατεταμένες διακοπές στον εφοδιασμό στη Μέση Ανατολή.

Το αργό πετρέλαιο Brent ενισχύεται 3,26%, στα 83,99 δολάρια ανά βαρέλι στην πέμπτη διαδοχική «πράσινη» συνεδρίασή του. Το αμερικανικό αργό πετρέλαιο West Texas Intermediate προσθέτει 3,70%, στα 77,42 δολάρια.

Οι αγορές αργού παραμένουν σε αναταραχή, καθώς αντιμετωπίζουν συνεχείς κινδύνους για τον εφοδιασμό μετά τις επιθέσεις στη Μέση Ανατολή και οι ανησυχίες επικεντρώνονται στη ροή του εφοδιασμού μέσω των Στενών του Ορμούζ, ανέφεραν οι αναλυτές της ANZ σε σημείωμα την Πέμπτη.

Το Ιράκ, ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός αργού πετρελαίου στον OPEC, έχει μειώσει την παραγωγή κατά σχεδόν 1,5 εκατ. βαρέλια ημερησίως ενώ το Κατάρ, ο μεγαλύτερος παραγωγός LNG στον Κόλπο, πάγωσε τις εξαγωγές φυσικού αερίου, με πηγές να αναφέρουν ότι η επιστροφή σε κανονικούς όγκους παραγωγής ίσως διαρκέσει πάνω από 1 μήνα.

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ κερδίζουν τον πόλεμο εναντίον του Ιράν και ότι ο αμερικανικός στρατός θα μπορούσε να πολεμήσει όσο χρειαστεί. Οι ισραηλινές και αμερικανικές δυνάμεις έχουν χτυπήσει στόχους σε όλο το Ιράν, προκαλώντας αντίποινα από μέρους του Ιράν σε ενεργειακές υποδομές.