Αγορά καλλυντικών: Τζιράρει 1,7 δισ. ευρώ και διεκδικεί ακόμη πιο «όμορφες» μέρες

Στα 1,714 δισ. ευρώ ανέρχεται η αξία της ελληνικής βιομηχανίας καλλυντικών, διεκδικώντας ακόμη μεγαλύτερα μερίδια αγοράς. Αντιπροσωπεύοντας περίπου το 1,6% της ευρωπαϊκής αγοράς καλλυντικών, η ελληνική βιομηχανία καλλυντικών κινείται σε ανοδική τροχιά, ενώ εμφανίζει σημαντικές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Βιομηχανίας Καλλυντικών (Cosmetics Europe), τα οποία παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της χθεσινής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Πανελλήνιου Συνδέσμου Βιομηχάνων & Αντιπροσώπων Καλλυντικών & Αρωμάτων (ΠΣΒΑΚ), στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται περίπου 163 μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η κατά κεφαλήν κατανάλωση στη χώρα μας ανέρχεται στα 165 ευρώ, χαμηλότερα έναντι του ευρωπαϊκού μέσου όρου που κυμαίνεται πέριξ των 183 ευρώ.

Ποιες κατηγορίες ξεχωρίζουν

Σε ό,τι αφορά τις κατηγορίες των προϊόντων, η περιποίηση δέρματος είναι κυρίαρχη, καταλαμβάνοντας το 42,5% της αγοράς. Ακολουθούν τα προϊόντα περιποίησης μαλλιών με 22%, τα διακοσμητικά καλλυντικά με 13,2%, τα προϊόντα καθημερινής υγιεινής με 12,9% και τα αρώματα με 9,4%.

Σημαντική, δε, είναι και η πορεία των εξαγωγών. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, το 2024 σημειώθηκε αύξηση 6,4% έναντι του 2023, σε μια εξέλιξη που επιβεβαιώνει τον ισχυρό διεθνή προσανατολισμό των ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην βιομηχανία καλλυντικών.

Από πού ψωνίζουμε καλλυντικά

Με τον κλάδο να βρίσκεται σε αναπτυξιακή τροχιά, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα κανάλια διανομής.

Όπως προκύπτει από στοιχεία της εταιρείας μετρήσεων Circana, συνολικά στον κλάδο των σούπερ μάρκετ -ηλεκτρονικά και φυσικά καταστήματα - η κατηγορία των καλλυντικών «γράφει» πωλήσεις 596 εκατ. ευρώ, ήτοι μια αύξηση της τάξης του 1,7% σε σχέση με το 2024. Μερίδιο 28,8% καταλαμβάνουν προϊόντα ομορφιάς και αντηλιακά, 28,2% περιποίησης μαλλιών και styling, 27,8% περιποίησης δέρματος και 15,2% προϊόντα στοματικής υγιεινής.

Στα ηλεκτρονικά σούπερ μάρκετ οι πωλήσεις καλλυντικών ανέρχονται στα 10 εκατ. ευρώ. Μερίδιο 36,8% καταλαμβάνει η κατηγορία περιποίησης δέρματος, 27,2% περιποίησης μαλλιών και styling, 18,9% τα προϊόντα ομορφιάς και αντιηλιακά και 17,2% τα προϊόντα στοματικής υγιεινής.

Στα ηλεκτρονικά φαρμακεία η κατηγορία των καλλυντικών αποτιμάται στα 114 εκατ. ευρώ, σε μια αύξηση της τάξης του 4,6% σε σχέση με το 2024. Κυριαρχούν τα προϊόντα περιποίησης δέρματος με μερίδιο 57,5% των συνολικών πωλήσεων και ακολουθούν τα προϊόντα ομορφιάς και αντιηλιακά (23,4%), τα προϊόντα περιποίησης μαλλιών και styling (10,1%) και προϊόντα στοματικής υγιεινής (9,1%).

«Ο κλάδος των καλλυντικών στην Ελλάδα συνεχίζει να εξελίσσεται δυναμικά, ενισχύοντας την καινοτομία, την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα» δήλωσε χθες ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Βιομηχάνων & Αντιπροσώπων Καλλυντικών & Αρωμάτων, Χρήστος Στανίτσας, αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν ακόμα προκλήσεις, ρυθμιστικά θέματα, αυξημένο κόστος, ανταγωνισμός και διεθνείς πιέσεις που επηρεάζουν τις επιχειρήσεις του κλάδου.

Με τη σειρά της η Α’ αντιπρόεδρος του ΕΒΕΑ, Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, υπογράμμισε ότι ο κλάδος των καλλυντικών και αρωμάτων αποτελεί ένα από τους πιο δυναμικούς τομείς της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Το 2024 η ευρωπαϊκή αγορά ξεπέρασε τα 100 δισ. ευρώ καταγράφοντας ανάπτυξη άνω του 6% ενώ οι εξαγωγές ξεπέρασαν τα 76 δισ. ευρώ. «Πρόκειται για έναν κλάδο με ισχυρή διεθνή παρουσία σημαντική συμβολή στο εμπορικό ισοζύγιο και ουσιαστικό αποτύπωμα στην απασχόληση καθώς στηρίζει εκατοντάδες χιλιάδες άμεσες και εκατομμύρια έμμεσες θέσεις εργασίας στην Ευρώπη» ανέφερε.