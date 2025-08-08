Tην Δευτέρα στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών η κηδεία της Λένας Σαμαρά

Το τελευταίο αντίο στην κόρη του πρώην πρωθυπουργού και προέδρου της ΝΔ θα πουν συγγενείς και φίλοι την 11η Αυγούστου στη 13:00.

Το τελευταίο αντίο στη Λένα Σαμαρά, η οποία έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Πέμπτης (07/08) σε ηλικία 34 ετών, θα πουν συγγενείς και φίλοι τη Δευτέρα 11 Αυγούστου στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

«Τη Δευτέρα, 11 Αυγούστου, θα αποχαιρετίσουμε τη Λένα μας, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών, στις 13:00», έγραψε ο πατέρας της και πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η 34χρονη, σύμφωνα με πληροφορίες, μεταφέρθηκε αρχικά στο Σισμανόγλειο με επιληπτική κρίση. Οι γιατροί έκριναν ότι πρέπει να γίνει νευρολογικός έλεγχος και έγινε η σύσταση να μεταφερθεί στον Ευαγγελισμό, όπως και έγινε.

Και εκεί τελικά αιφνιδιαστικά άφησε την τελευταία της πνοή από ανακοπή.

Η Λένα Σαμαρά είχε αποφοιτήσει το 2008 από το Κολλέγιο Αθηνών και εν συνεχεία σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στην Αγγλία, ακολουθώντας τα «βήματα» της μητέρας της, Γεωργίας Κρητικού.

Ο Αντώνης Σαμαράς και Γεωργία Κρητικού έχουν έναν γιο, τον Κώστα, ο οποίος γεννήθηκε το 1998.

Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος, συγκλονισμένος, εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένειά της.