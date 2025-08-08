Tην Δευτέρα στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών η κηδεία της Λένας Σαμαρά

Το τελευταίο αντίο στη Λένα Σαμαρά, η οποία έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Πέμπτης (07/08) σε ηλικία 34 ετών, θα πουν συγγενείς και φίλοι τη Δευτέρα 11 Αυγούστου στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.
- ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Επίσημη ανακοίνωση για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά - Τι αναφέρει
«Τη Δευτέρα, 11 Αυγούστου, θα αποχαιρετίσουμε τη Λένα μας, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών, στις 13:00», έγραψε ο πατέρας της και πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Η 34χρονη, σύμφωνα με πληροφορίες, μεταφέρθηκε αρχικά στο Σισμανόγλειο με επιληπτική κρίση. Οι γιατροί έκριναν ότι πρέπει να γίνει νευρολογικός έλεγχος και έγινε η σύσταση να μεταφερθεί στον Ευαγγελισμό, όπως και έγινε.
Και εκεί τελικά αιφνιδιαστικά άφησε την τελευταία της πνοή από ανακοπή.
Η Λένα Σαμαρά είχε αποφοιτήσει το 2008 από το Κολλέγιο Αθηνών και εν συνεχεία σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στην Αγγλία, ακολουθώντας τα «βήματα» της μητέρας της, Γεωργίας Κρητικού.
Ο Αντώνης Σαμαράς και Γεωργία Κρητικού έχουν έναν γιο, τον Κώστα, ο οποίος γεννήθηκε το 1998.
Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος, συγκλονισμένος, εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένειά της.