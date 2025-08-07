Πέθανε σε ηλικία 34 ετών η κόρη του Αντώνη Σαμαρά

Η 34χρονη νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα.

«Έφυγε» σε ηλικία 34 ετών η κόρη του Αντώνη Σαμαρά, Λένα.

Η 34χρονη κόρη του πρώην πρωθυπουργού και πρώην προέδρου της ΝΔ νοσηλευόταν στο νοσοκομείο του Ευαγγελισμού όπου και άφησε την τελευταία της πνοή από ανακοπή.

Είχε έναν αδερφό τον Κώστα, ο οποίος γεννήθηκε το 1998.

Η Λένα Σαμαρά είχε αποφοιτήσει το 2008 από το Κολλέγιο Αθηνών και στη συνέχεια σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Λονδίνο, ακολουθώντας τα «βήματα» της μητέρας της.

Μητσοτάκης: Μας συγκλονίζει όλους η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά

Την θλίψη για την απώλεια της Λένας Σαμαρά εξέφρασε με ανάρτησή του ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Κάθε λέξη αποδεικνύεται μικρή και αδύναμη μπροστά στο μέγεθος ενός τέτοιου πένθους» τόνισε ο Κυρ. Μητσοτάκης. «Η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους» πρόσθεσε.

«Η σκέψη μας με τη Μαρέβα είναι με τον Αντώνη και τη Γεωργία. Η οδύνη τους, οδύνη μας. Κουράγιο…» κατέληξε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Φάμελλος: Τραγική απώλεια και το ανείπωτο βάρος για τους γονείς

«Με ειλικρινή θλίψη εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και στην οικογένειά του για την απώλεια της αγαπημένης τους κόρης, Λένας» τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

«Μπροστά σε αυτή την τραγική απώλεια και το ανείπωτο βάρος για τους γονείς, εύχομαι δύναμη και κουράγιο στον ίδιο και στην οικογένεια του» συμπλήρωσε.