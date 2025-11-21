Θεοδωρικάκος: Η λειτουργία του ΟΛΠ και της Cosco βασίζεται στους νόμους του κράτους

«Η νομοθετική παρέμβαση για το ναυπηγείο της Ελευσίνας μόνο θετικά μπορεί να συμβάλλει στην παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας και θα δημιουργήσει νέες δυνατότητες κερδοφορίας και δημιουργίας χιλιάδων θέσεων εργασίας», σημείωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μιλώντας νωρίτερα στη επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής.

«Η νομοθετική παρέμβαση για το ναυπηγείο της Ελευσίνας μόνο θετικά μπορεί να συμβάλλει στην παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας και θα δημιουργήσει νέες δυνατότητες κερδοφορίας και δημιουργίας χιλιάδων θέσεων εργασίας», σημείωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μιλώντας νωρίτερα στη επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής. Ο υπουργός έστειλε όμως και ξεκάθαρο μήνυμα ότι «η λειτουργία της ΟΛΠ ΑΕ, της Cosco, του λιμανιού του Πειραιά βασίζεται στις συμφωνίες που έχουν γίνει νόμοι του κράτους, βάσει νομίμων διαγωνιστικών διαδικασιών που είχαν γίνει την πρώτη 10ετία του 2000, και δεν μπορεί και κανένας να επιβάλει στην ελληνική κυβέρνηση ή στο ελληνικό κοινοβούλιο ό,τι εκείνος επιθυμεί, όποιος και αν είναι».

Στην κοινοβουλευτική επιτροπή, άρχισε η συζήτηση του νομοσχεδίου «Σύσταση και λειτουργία Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, ρυθμίσεις για την Επιτροπή Ανταγωνισμού και λοιπές διατάξεις», στο οποίο έχουν περιληφθεί και οι ρυθμίσεις για το Ναυπηγείο της Ελευσίνας. Κατά τη διάρκεια της πρώτης ανάγνωσης του νομοσχεδίου, η κυβέρνηση βρέθηκε αντιμέτωπη με «ομοβροντία πυρών» από την αντιπολίτευση για το γεγονός ότι έκανε την επιλογή να εισαγάγει δύο άρθρα, χωρίς προηγουμένως να τα έχει παρουσιάσει στο στάδιο της διαβούλευσης, και μολονότι οι προωθούμενες διατάξεις επιφυλάσσουν κομβικής και κρίσιμης σημασίας παρεμβάσεις στην Ελευσίνα.

Ο υπουργός Ανάπτυξης απάντησε και στην κριτική ότι η κυβέρνηση βάζει τη χώρα στο επίκεντρο των αμερικανο-κινεζικών ανταγωνισμών.

«Η Ελλάδα ως δημοκρατική οργανωμένη χώρα, μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ,με συγκεκριμένες στρατηγικές συμμαχίες, είναι δεσμευμένη να τηρεί τη νομιμότητα έναντι όλων. Συνεπώς, προφανέστατα κανονικότατα συνεχίζεται η λειτουργία της ΟΛΠ ΑΕ, της Cosco, του λιμανιού του Πειραιά με βάση τις συμφωνίες που έχουν γίνει νόμοι του κράτους, βάσει νομίμων διαγωνιστικών διαδικασιών που είχαν γίνει την πρώτη 10ετία του 2000. Καθαρά και ξεκάθαρα. Ούτε μπορεί και κανένας να επιβάλει στην ελληνική κυβέρνηση ή στο ελληνικό κοινοβούλιο ό,τι εκείνος επιθυμεί, όποιος και αν είναι», είπε ο κ. Θεοδωρικάκος και πρόσθεσε: «Υπάρχει Σύνταγμα, υπάρχουν νόμοι, υπάρχει νόμιμα εκλεγεμένη κυβέρνηση, υπάρχουν τα συμφέροντα του λαού μας και της πατρίδας μας, εδώ είμαστε και τα συζητάμε και κάνουμε αυτό που θεωρούμε σωστό. Με τις διατάξεις που έχουν περιληφθεί στο νομοσχέδιο για το λιμάνι στην Ελευσίνα οι εργαζόμενοι έχουν μόνο να κερδίσουν, οι Έλληνες έχουμε μόνο να κερδίσουμε».

Σε σχέση με τα Ναυπηγεία της Ελευσίνας, o κ. Θεοδωρικάκος υπενθύμισε ότι το 2022 υπήρξε το σχέδιο εξυγίανσης με το οποίο ξαναλειτούργησαν, «αναγεννήθηκαν», «πήραν ζωή και προοπτική» τα ναυπηγεία στην Ελευσίνα και τη Σύρο: «Για να γίνει αυτό, οι ΗΠΑ, δια του DFC, της κρατικής αναπτυξιακής τράπεζας με ομολογιακό δάνειο 125 εκατομμυρίων ευρώ, μπήκαν στο Ναυπηγείο ουσιαστικά και συνέβαλαν στο να δουλεύουν κανονικά χιλιάδες άνθρωποι. Αξίζει τον κόπο να πάτε στο ναυπηγείο, έχω μιλήσει με πάρα πολλούς εργαζόμενους, είναι όλοι ευχαριστημένοι από τη λειτουργία του ναυπηγείου. Αυτή η συμφωνία λοιπόν έβαλε την αμερικανική κρατική αναπτυξιακή τράπεζα στη λειτουργία του Ναυπηγείου. Αυτό δεν είναι τωρινό, είναι του 2022. Έρχεται η ΟΝΕΧ τώρα και λέει ‘σας ζητώ να μου δώσετε το δικαίωμα, τη δυνατότητα, στην έκταση που μου έχετε παραχωρήσει, όχι άλλη έκταση αλλά σε αυτή που μου έχετε παραχωρήσει, να αναπτύξω περαιτέρω εμπορική, εμπορευματική, μεταφορική, διακομετακομιστική λιμενική, ενεργειακή δραστηριότητα'. Και έρχεται ο υπουργός Ανάπτυξης και λέει ότι αυτό είναι προς το συμφέρον της ελληνικής οικονομίας και συμβάλλει θετικά στην παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας, γιατί ένα ναυπηγείο που είναι εκεί, το βοηθά να αναπτυχθεί έτι περαιτέρω και να προσθέσει δυνατότητες κερδοφορίας και χιλιάδων θέσεων εργασίας, και στέκεται υπέρ αυτού του αιτήματος και το κάνει πράξη με νομοθετική παρέμβαση, περιλαμβάνοντάς την σε αυτό το νομοσχέδιο».

Ο κ. Θεοδωρικάκος επανέλαβε και όσα δήλωσε μετά το πέρας της πρόσφατης συνάντησης του με την Αμερικανίδα πρέσβη, ότι δηλαδή το υπουργείο θα αναλάβει άμεσα την νομοθετική πρωτοβουλία, με την οποία η ONEX που επιχειρεί στα Ναυπηγεία Ελευσίνας και έχει χρηματοδοτοτηθεί μέσω ομολογιακού δανείου από την DFC, θα έχει τη δυνατότητα να επεκτείνει άμεσα τις δυνατότητές της και στον εμπορικό, διαμετακομιστικό, λιμενικό, ενεργειακό και αμυντικό τομέα. «Υπερασπίζομαι κατά απόλυτο τρόπο αυτή την πρωτοβουλία. Θεωρώ ότι εκπροσωπεί και αντανακλά το εθνικό συμφέρον, το συμφέρον του ελληνικού λαού, το συμφέρον της ελληνικής οικονομίας», είπε ο υπουργός Ανάπτυξης και σημείωσε ότι οι ΗΠΑ είναι βασικός στρατηγικός σύμμαχος της χώρας.

