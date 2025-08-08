Επίσημη ανακοίνωση για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά - Τι αναφέρει

Τι αναφέρει η Διοίκηση της 1ης ΥΠΕ για την απώλεια της 34χρονης.

Για την απώλεια της Λένας Σαμαρά που άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 34 ετών, ενημερώνει με ανακοίνωσή της η Διοίκηση της 1ης ΥΠΕ.

Όπως υπογραμμίζεται, η ασθενής μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στις 7/8 περί τις 13:00 στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Σισμανογλείου κατά τη διάρκεια της πρωινής εφημέρευσης, όπου και εξετάστηκε από ομάδα ιατρών (νευρολόγος ,παθολόγος , καρδιολόγος, οφθαλμίατρος), ενώ πραγματοποιήθηκε πλήρης νευρολογική, παθολογική, καρδιολογική και οφθαλμολογική εκτίμηση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, αφού ολοκληρώθηκε ο πλήρης κλινικός, εργαστηριακός και απεικονιστικός έλεγχος, κρίθηκε επιβεβλημένη η διακομιδή της σε νευρολογική κλινική. «Η ασθενής διακομίσθηκε σταθεροποιημένη με ασθενοφόρο και συνοδεία ιατρού στο νοσοκομείο Γ.Ν.Α. "Ευαγγελισμός" και εισήχθη στη Νευρολογική Κλινική του νοσοκομείου για περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση» επισημαίνεται.

«Κατά την διάρκεια της διερεύνησης των αιτιών της κατάστασης της, η ασθενής παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου η ασθενής κατέληξε στις 07/08 στις 22:29» καταλήγει η ανακοίνωση. Υπενθυμίζεται πως η κηδεία της κόρης του πρώην πρωθυπουργού και προέδρου της ΝΔ θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στη 13:00 στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών, ενώ σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος, συγκλονισμένος, εκφράζει τα συλλυπητήριά του.