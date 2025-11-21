Eli Lilly: Η πρώτη φαρμακευτική που άγγιξε το 1 τρισ. σε κεφαλαιοποίηση

Κατάφερε να ενταχθεί σε ένα «κλαμπ» που μέχρι στιγμής κυριαρχούσαν τεχνολογικοί κολοσσοί.

Η Eli Lilly έγινε η πρώτη εταιρεία υπηρεσιών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στον κόσμο που έσπασε το φράγμα του 1 τρισ. σε κεφαλαιοποίηση την Παρασκευή μπαίνοντας σε ένα «κλαμπ» που μέχρι στιγμής κυριαρχούσαν τεχνολογικοί κολοσσοί.

Ειδικότερα, η εταιρεία χτύπησε το ορόσημο του 1 τρισ. την Παρασκευή προτού υποχωρήσει. Από την αρχή του έτους, η μετοχή της Eli Lilly έχει ενισχυθεί πάνω από 36%, με την άνοδο να οφείλεται κυρίως στην τεράστια δημοτικότητα του ενέσιμου φαρμάκου για απώλεια βάρους Zepbound και του φαρμάκου για τη θεραπεία του διαβήτη Mounjaro αλλά και στις ευοίωνες προοπτικές.

Η εταιρεία με έδρα την Ιντιανάπολη της Ιντιάνα, θα παραμείνει κυρίαρχος παίκτης στην αγορά απώλειας βάρους, η οποία κάποιοι αναλυτές εκτιμούν ότι θα φτάσει σε αξία τα 150 δισ. δολάρια στις αρχές της δεκαετίας του 2030.

Η πορεία προς την επιτυχία

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1876, από τον Eli Lilly φαρμακευτικό χημικό και βετεράνο του Αμερικανικού Εμφυλίου Πολέμου. Μάλιστα, εδώ και χρόνια βρίσκεται στην πρώτη γραμμή στον τομέα της θεραπείας του διαβήτη, έχοντας εισάγει στην αγορά την ινσουλίνη για πρώτη φορά στον κόσμο το 1923.

Η Eli Lilly εισήχθη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης το 1952 και για δεκαετίες βασίστηκε σε μια σειρά από ευρέως επιτυχημένα προϊόντα για την αύξηση των εσόδων της, όπως οι ινσουλίνες, το αντικαταθλιπτικό χάπι Prozac και το πρώτο εμβόλιο κατά της πολιομυελίτιδας.

Ένα ακόμη ορόσημο επετεύχθη τον Μάιο του 2022, με την έγκριση της τιρζεπατίδης για τη θεραπεία διαβήτη το οποίο πωλείται με την ονομασία Mounjaro, οπότε και άρχισε να ανταγωνίζεται το ενέσιμο φάρμακο Ozempic της Novo Nordisk, το οποίο είχε εισέλθει στην αγορά λίγα χρόνια νωρίτερα.

Η Eli Lilly όμως εισήγαγε μία καινοτομία στην θεραπεία του διαβήτη και, τελικά, της παχυσαρκίας. Η τιρζεπατίδη λειτουργεί μιμούμενη δύο ορμόνες που παράγονται στο έντερο, τις GLP-1 και GIP. Η GLP-1 βοηθά στη μείωση της πρόσληψης τροφής και της όρεξης. Η GIP, η οποία επίσης καταστέλλει την όρεξη, μπορεί επίσης να βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός διασπά το σάκχαρο και το λίπος.

Από την άλλη, η σεμαγλουτίδη της Novo Nordisk, το δραστικό συστατικό του Ozempic και του φαρμάκου για την απώλεια βάρους Wegovy, στοχεύει μόνο την GLP-1.

Το Mounjaro έγινε «blockbuster» - που σημαίνει ότι απέφερε ετήσιες πωλήσεις άνω του 1 δισ. δολαρίων - κατά το πρώτο πλήρες έτος της κυκλοφορίας του στην αγορά.

Στη συνέχεια, η Eli Lilly έλαβε έγκριση για την τιρζεπατίδη ως θεραπεία για την παχυσαρκία, που πωλείται με την ονομασία Zepbound και πλέον ανταγωνίζεται το Wegovy της Novo Nordisk.