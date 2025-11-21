Ουγγαρία: Το χρηματοδοτούμενο από τις ΗΠΑ Radio Free Europe σταματάει τη λειτουργία του

Δίνει τέλος στην πενταετή λειτουργία του παροχής ειδήσεων, που σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, έπληξε την εξωτερική πολιτική του προέδρου Τραμπ σε έναν σημαντικό σύμμαχό του στην ΕΕ.

Ο χρηματοδοτούμενος από τις ΗΠΑ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) θα σταματήσει σήμερα τη λειτουργία του στην Ουγγαρία, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος, δίνοντας έτσι τέλος στην πενταετή λειτουργία του παροχής ειδήσεων, που σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, έπληξε την εξωτερική πολιτική του προέδρου Τραμπ σε έναν σημαντικό σύμμαχό του στην ΕΕ.

Ο σταθμός, ο οποίος ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1950 εκπέμποντας σε κομμουνιστικές χώρες στη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, εξακολουθεί να έχει εκατομμύρια ακροατές στην ανατολική Ευρώπη, περιλαμβανομένων της Ρωσίας και της Ουκρανίας καθώς και της κεντρικής Ασίας και της Μέσης Ανατολής, στοχεύοντας στην υποστήριξη της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης.

Αλλά η ειδησεογραφική υπηρεσία επλήγη σημαντικά από τις προσπάθειες περιορισμού των κυβερνητικών υπηρεσιών υπό τον Τραμπ, ο οποίος θεωρεί τον εθνικιστή Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Ορμπάν στενό σύμμαχό του στην ΕΕ.

Η Κάρι Λέικ, η επικεφαλής της Αμερικανικής Υπηρεσίας για τα Διεθνή Μέσα Ενημέρωσης, η οποία εποπτεύει τον RFE/RL, δήλωσε αυτό τον μήνα ότι τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται με χρήματα των φορολογούμενων δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για να «αποσταθεροποιήσουν» την Ουγγαρία.

Σε επιστολή της την 5η Νοεμβρίου προς το Κογκρέσο, η οποία αναρτήθηκε και στον λογαριασμό της στο Χ, η Λέικ αναφέρει ότι θα πρέπει να σταματήσει η χρηματοδότηση του RFE/RL και ότι «οι εκπομπές του έχουν υπονομεύσει την εξωτερική πολιτική του προέδρου Τραμπ με το να εναντιώνονται στον ορθά εκλεγμένο πρωθυπουργό της Ουγγαρίας».

Ο Όρμπαν ενισχύει τον έλεγχο επί των μέσων ενημέρωσης

Η Ουγγαρία ήταν ένα από τα τρία μόνο κράτη μέλη της ΕΕ στα οποία λειτουργούσε ο RFE/RL, μαζί με τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία.

Σε ανακοίνωσή του αργά την Πέμπτη, ο RFE/RL ανέφερε ότι η ομάδα του «εργάστηκε με αφοσίωση για να παρέχει ανεξάρτητη δημοσιογραφία στο κοινό της Ουγγαρίας».

Οι επικριτές έχουν κατηγορήσει τον Ορμπάν ότι ενίσχυσε τον έλεγχο των μέσων ενημέρωσης κατά τη διάρκεια των περισσότερων από 15 ετών που βρίσκεται στην εξουσία. Τα δημόσια μέσα ενημέρωσης έχουν τεθεί υπό πλήρη κυβερνητικό έλεγχο και πολλά ιδιωτικά μέσα έχουν κλείσει ή έχουν περάσει στον έλεγχο ιδιοκτητών που πρόσκεινται στην κυβέρνηση.

Ο Ορμπάν έχει αρνηθεί ότι καταπνίγει τις ελευθερίες των μέσων ενημέρωσης. Η ουγγρική υπηρεσία Szabad Európa του RFE/RL, ένας ειδησεογραφικός ιστότοπος που παρήγαγε επίσης βιντεοσκοπημένα ρεπορτάζ και podcast, δημοσίευσε ρεπορτάζ για τις προσπάθειες της κυβέρνησης στα δικαστήρια και το δικαστικό σύστημα και κέρδισε μια δικαστική μάχη το 2024 για να αποκτήσει πρόσβαση σε συμβάσεις κρατικών αυτοκινητοδρόμων.

Δύσκολες εκλογές στον ορίζοντα

Ο Ορμπάν έπεται στις δημοσκοπήσεις του νέου κεντροδεξιού κόμματος της αντιπολίτευσης Tisza πριν από τις εκλογές του επόμενου έτους.

Ο Ούγγρος ηγέτης συναντήθηκε με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο στις 7 Νοεμβρίου, όπου εξασφάλισε εξαίρεση ενός έτους από τις κυρώσεις των ΗΠΑ για το ρωσικό πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, στα οποία βασίζεται η Ουγγαρία.

Στον Ορμπάν χορηγήθηκε επίσης μια πιθανή οικονομική ασπίδα από τις ΗΠΑ ως εναλλακτική λύση στη χρηματοδότηση της ΕΕ που έχει παγώσει λόγω των διαφορών της Βουδαπέστης με τις Βρυξέλλες για ζητήματα όπως η διαφθορά, το κράτος δικαίου και η ελευθερία του Τύπου.

«Οι οπαδοί της παγκοσμιοποίησης είναι περισσότερο από ευπρόσδεκτοι να μισούν τον σύμμαχό μας Βίκτορ Ορμπάν», έγραψε η Λέικ στο X την ημέρα της συνάντησης.

«Αυτό το οποίο δεν δικαιούνται είναι να χρησιμοποιήσουν τα ΔΙΚΑ ΣΑΣ χρήματα για να αποσταθεροποιήσουν το ουγγρικό καθεστώς μέσω προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από τους φορολογούμενους στο Szabad Európa. Βάζουμε τέλος σε αυτό».

Η διεθνής οργάνωση για την ελευθερία του Τύπου "Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα" χαρακτήρισε το κλείσιμο του RFE/RL στην Ουγγαρία «σοβαρό πλήγμα στο δικαίωμα των Ούγγρων στην ενημέρωση» πριν από τις εκλογές του 2026.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ