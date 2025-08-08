Συλληπητήρια μηνύματα από όλο τον πολιτικό κόσμο για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά

Μεγάλη θλίψη προκαλεί σε όλο τον πολιτικο κόσμο ο αδόκητος θάνατος της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, Λένας.

Συλλυπητήριο μήνυμα του ΠτΔ Κωνσταντίνου Τασούλα

«Συγκλονισμένοι πληροφορηθήκαμε την τραγικά αδόκητη απώλεια της Λένας Σαμαρά», αναφέρει σε δήλωσή του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας και προσθέτει: «Εκ βάθους καρδίας συλλυπητήρια και κουράγιο στον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και την οικογένειά του τούτες τις σπαρακτικές ώρες».

Συλλυπητήρια δήλωση του πρωθυπουργού Κυρ. Μητσοτάκη

"Κάθε λέξη αποδεικνύεται μικρή και αδύναμη μπροστά στο μέγεθος ενός τέτοιου πένθους" ανέφερε σε συλλυπητήρια δήλωση του για τον θάνατο της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, Λένας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο κ.Μητσοτάκης προσέθεσε: "Η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους. Η σκέψη μας με τη Μαρέβα είναι με τον Αντώνη και τη Γεωργία. Η οδύνη τους, οδύνη μας. Κουράγιο...".

Δήλωση του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή

Ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής έκανε την ακόλουθη δήλωση για την απώλεια της Λένας Σαμαρά:

«Συγκλονισμένος από την αδόκητη απώλεια της Λένας Σαμαρά, εκφράζω στην οικογένειά της τα συλλυπητήριά μου. Φίλε Αντώνη, Γεωργία, Κωνσταντίνε η σκέψη μας είναι σε σας. Ο Θεός να την αναπαύσει και να σας δίνει δύναμη».

Συλλυπητήριο μήνυμα του πρώην πρωθυπουργού Αλ.Τσίπρα

«Η είδηση του αδόκητου χαμού της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους γονείς της Αντώνη και Γεωργία καθώς και σε όλους τους αγαπημένους της ανθρώπους».

Δήλωση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα

«Η τραγική απώλεια της Λένας Σαμαρά, μιας νέας γυναίκας με όραμα, ευγένεια, ήθος και διακριτική παρουσία, προκαλεί ανείπωτη θλίψη.

Σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και με την ιδιότητά μου ως Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, εκφράζω τη βαθιά μου οδύνη και τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμάρα, στη σύζυγό του Γεωργία, καθώς και στην οικογένειά του. Εύχομαι δύναμη και κουράγιο στις δύσκολες ώρες που διανύουν».

Συλλυπητήριο μήνυμα Γ. Γεραπετρίτη

«Η πρόωρη και άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά συνταράσσει κάθε ανθρώπινη ψυχή. Θερμά συλλυπητήρια στον Αντώνη και τη Γεωργία Σαμαρά που βιώνουν το ανείπωτο» αναφέρει ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε δήλωσή του για την απώλεια της Λένας Σαμαρά.

Συλλυπητήρια δήλωση Παύλου Μαρινάκη

«Αβάσταχτος ο πόνος. Ο μεγαλύτερος. Οι λέξεις είναι φτωχές μπροστά σε ένα τόσο τραγικό γεγονός», αναφέρει σε συλλυπητήρια δήλωση - ανάρτησή του για τον θάνατο της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, Λένας, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης. «Ειλικρινή συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και την οικογένειά του. Κουράγιο και δύναμη», συμπληρώνει.

Συλλυπητήρια Άκη Σκέρτσου

«Ο θάνατος των αγαπημένων μας είναι το ξερίζωμα μέρους της ψυχής μας. Κι η μνήμη, η μόνη χώρα που οι άνθρωποί μας δεν πεθαίνουν ποτέ», επισημαίνει, σε ανάρτησή του, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος και εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά.

Συλλυπητήρια Νικήτα Κακλαμάνη

Με αφορμή τον αιφνίδιο χαμό της κόρης του πρώην πρωθυπουργού και πρώην προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνη Σαμαρά, ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα την απρόσμενη απώλεια της κόρης του πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνη Σαμαρά.

Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν τέτοιες στιγμές, όπως η απώλεια ενός παιδιού.

Σήμερα θρηνώ όχι ως Πρόεδρος της Βουλής, αλλά ως φίλος.

Η σκέψη μου είναι στον Αντώνη και τη σύζυγό του Γεωργία για τη μεγάλη δοκιμασία την οποία βιώνουν.

Εκφράζω και στους δύο καθώς και στην οικογένειά τους τα ειλικρινή και θερμά μου συλλυπητήρια».

Συλλυπητήρια ανάρτηση του Ν. Ανδρουλάκη

«Η ξαφνική απώλεια της αγαπημένης κόρης του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά μας συγκλόνισε», αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας τα ειλικρινή συλλυπητήρια του.

«Κουράγιο και δύναμη. Η σκέψη μου είναι μαζί τους», προσθέτει ο κ. Ανδρουλάκης.

Συλλυπητήρια ανάρτηση Σ. Φάμελλου

«Με ειλικρινή θλίψη εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και στην οικογένειά του για την απώλεια της αγαπημένης τους κόρης, Λένας», αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

«Μπροστά σε αυτή την τραγική απώλεια και το ανείπωτο βάρος για τους γονείς, εύχομαι δύναμη και κουράγιο στον ίδιο και στην οικογένειά του», συμπληρώνει.

Συλλυπητήριο μήνυμα του γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα

«Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμάρα, την σύζυγό του Γεωργία και την οικογένειά τους για την τραγική απώλεια της αγαπημένης τους κόρης, Λένας. Αυτές τις στιγμές τα λόγια περισσεύουν, μόνο κουράγιο και δύναμη σε όλους» αναφέρει σε συλλυπητήριο μήνυμά του ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Συλλυπητήριο μήνυμα του προέδρου της Νέας Αριστεράς Αλέξη Χαρίτση

Συλλυπητήριο μήνυμα του προέδρου της Νέας Αριστεράς, Αλέξη Χαρίτση για την απώλεια της Λένας Σαμαρά:

«Ο ξαφνικός θάνατος ενός νέου ανθρώπου μας φέρνει αντιμέτωπους με την επικράτεια της απόλυτης οδύνης και της σκληρότερης αδικίας. Είμαι, όπως όλοι εδώ στη Μεσσηνία, συγκλονισμένος. Τα θερμά και ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον Αντώνη και στη Γεωργία Σαμαρά. Από καρδιάς, δύναμη και κουράγιο».

Συλλυπητήριο μήνυμα της Ντόρας Μπακογιάννη

Δήλωση της Ντόρας Μπακογιάννη για την απώλεια της κόρης του Αντώνη Σαμαρά:

«Τα θερμότερα συλλυπητήριά μου στον Αντώνη, τη Γεωργία και τον Κώστα Σαμαρά. Δεν υπάρχουν λόγια για μια τόσο μεγάλη τραγωδία. Οι σκέψεις και οι προσευχές μου είναι μαζί τους».