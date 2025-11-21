ΧΑ: Οριακή άνοδος με ψύχραιμη αντίδραση

Με ένα εντυπωσιακό come-back που στο τέλος εξελίχθηκε σε… θρίλερ για το πρόσημο, ο Γενικός Δείκτης συμπλήρωσε τρεις διαδοχικές ανοδικές συνεδριάσεις, όλες με κλείσιμο στα υψηλά ημέρας. Αμετάβλητος ο δείκτης των τραπεζών, μεγάλη κινητικότητα στη ΔΕΗ.

Με ένα εντυπωσιακό come-back που στο τέλος εξελίχθηκε σε… θρίλερ για το πρόσημο, ο Γενικός Δείκτης της Λεωφόρου Αθηνών συμπλήρωσε την Παρασκευή τρεις διαδοχικές ανοδικές συνεδριάσεις και, μάλιστα, όλες με κλείσιμο στα υψηλά ημέρας.

Στην έναρξη των συναλλαγών η ελληνική αγορά ευθυγραμμίστηκε με την εικόνα των μεγάλων ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων που άνοιξαν στο «κόκκινο» λόγω Wall. Ο Γενικός Δείκτης βρέθηκε να υποχωρεί έως 1,45%, ο τραπεζικός δείκτης έως 2,04%, και οι πιέσεις διαχέονταν αδιακρίτως στο μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό.

Ωστόσο, επιδεικνύοντας μια εξαιρετικά ανθεκτική εικόνα, η αγορά άρχισε σταδιακά να «μαζεύει» τις απώλειες. Ενεργοποιήθηκαν αγοραστικά αντανακλαστικά σε τραπεζικά και μη blue chips που επέτρεψαν στον Γενικό Δείκτη, ειδικά από τις 14:30 και μετά, να «κυνηγήσει» την… ανατροπή. Πράγματι, λίγο πριν τις 16:30 ο ΓΔ βρέθηκε για πρώτη φορά μέσα στην ημέρα σε θετικό έδαφος και, παρόλο που άλλαξε πρόσημο 4 φορές στο τελευταίο μισάωρο, έκλεισε τελικά στο υψηλό ημέρας που σημείωσε στις δημοπρασίες.

Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 2.061,69 μονάδες για τον Γενικό Δείκτη, με άνοδο 0,26%. Σε επίπεδο εβδομάδας, παρόλο που στο κλείσιμο της Πέμπτης η απόδοσή του ήταν οριακά αρνητική (-0,14%), ο ΓΔ «έγραψε» τελικά +0,11%. Η διάσπαση μάλιστα της αντίστασης των 2.060 μονάδων δημιουργεί μάλιστα προϋποθέσεις για κίνηση υψηλότερα.

Οι επενδυτές συνεχίζουν να αξιολογούν το μπαράζ των εγχώριων αποτελεσμάτων, ενώ την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται οι ανακοινώσεις, μεταξύ άλλων, των ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, Helleniq Energy, ΕΧΑΕ και Fourlis. Καθοριστικό για την ελληνική αγορά αναμένεται το rebalancing της Δευτέρας, καθώς και οι κινήσεις των ξένων διαχειριστών το επόμενο διάστημα, ενόψει κλεισίματος βιβλίων στο τέλος του μήνα.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δείχνουν να επιβεβαιώνονται οι αναλυτές που βλέπουν αυξημένη νευρικότητα και μεταβλητότητα στις αγορές ως το τέλος του έτους, με ορόσημο την ετυμηγορία της Fed που θα συνεδριάσει για τα επιτόκια στις 9 και 10 Δεκεμβρίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι το χθεσινό «γύρισμα» των δεικτών στη Wall ήταν εξαιρετικά σπάνιο καθώς, από το 1957 έχουν καταγραφεί μόλις 8 συνεδριάσεις όπου ο S&P άνοιξε με κέρδη άνω του 1% και τελικά έκλεισε με απώλειες. Η τεχνική του εικόνα μάλιστα δείχνει πιθανή συνέχιση της διόρθωσης.

Επιστρέφοντας στη Λεωφόρο Αθηνών, εντυπωσιακή ήταν η ανάκαμψη και για τον τραπεζικό δείκτη από το χαμηλό των 2.263 μονάδων. Αν και δεν κατάφερε να ανακτήσει θετικό πρόσημο, έκλεισε και αυτός στο υψηλό ημέρας των 2.310,64 μονάδων, με μηδενική ποσοστιαία μεταβολή. Σε επίπεδο εβδομάδας οι απώλειες για τον δείκτη διαμορφώθηκαν σε 0,23%.

Στο σύνολο του ταμπλό της Παρασκευής 52 μετοχές έκλεισαν σε θετικό έδαφος, έναντι 66 που υποχώρησαν και 33 που διατηρήθηκαν αμετάβλητες.

Ο συνολικός τζίρος της ημέρας διαμορφώθηκε σε 201,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 26% διακινήθηκε μέσω των ΔΕΗ (31,12 εκατ. ευρώ) και της ΕΤΕ (22,39 εκατ. ευρώ). Στα 37,65 εκατ. ευρώ η αξία των προσυμφωνημένων συναλλαγών, με αξιοσημείωτη κινητικότητα στη ΔΕΗ στην οποία πέρασαν 14 πακέτα.

Μικτή εικόνα στον FTSE Large Cap

Αναλυτικά από τη σύνθεση του FTSE Large Cap, ο τίτλος του ΔΑΑ ξεχώρισε με άνοδο 2,51% στα 10,23 ευρώ, όπως και τα κέρδη 2,05% της ElvalHalcor στα 3,23 ευρώ. Πολύτιμη στήριξη για τον ΓΔ το +1,77% της Coca-Cola HBC στα 41,32 ευρώ. Νέο υψηλό για τη Viohalco με άνοδο 1,59% στα 10,24 ευρώ, ενώ άνω του 1% ενισχύθηκε και η Jumbo (+1,31%) στα 27,86 ευρώ.

Με μικρότερα κέρδη ακολούθησε η Cenergy, ενισχυμένη 0,79% στα €15,26. Αξιοσημείωτη η κίνηση της ΔΕΗ που, με όγκο 1,82 εκατ. τεμαχίων -τον υψηλότερο από τις αρχές Απριλίου- «έγραψε» νέο υψηλό στα 17,22 ευρώ με άνοδο 0,76%. Σε θετικό έδαφος βρέθηκαν επίσης οι μετοχές των Lamda Development (+0,71%), Helleniq Energy (+0,42%), ΕΤΕ (+0,35%), ΟΤΕ (+0,18%), Optima (+0,13%) και Eurobank (+0,03%). Αμετάβλητος στα 17,20 ευρώ ο ΟΠΑΠ, όπως και η ΕΥΔΑΠ στα 7,00 ευρώ.

Στον αντίποδα βρέθηκε η Τρ. Κύπρου με απώλειες 0,99%, Σαράντης και Aegean ακολούθησαν πτωτικά υποχωρώντας 0,65% και 0,59% αντίστοιχα, ενώ με μικρότερες απώλειες ολοκλήρωσαν τη διαπραγμάτευση οι τίτλοι των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,33%), Aktor (-0,32%), Τρ. Πειραιώς (-0,14%), Τιτάν (-0,11%), Metlen (-0,09%) και Alpha Bank (-0,08%).