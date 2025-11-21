Οι εργαζόμενοι στον όμιλο Zara σχεδιάζουν κινητοποιήσεις την Black Friday

Επιχειρήσεις | Διεθνή

Οι εργαζόμενοι στον όμιλο Zara σχεδιάζουν να διαδηλώσουν έξω από τα καταστήματα της αλυσίδας σε επτά ευρωπαϊκές χώρες την Black Friday, μια σημαντική ημέρα προσφορών, διεκδικώντας την επαναφορά του προγράμματος συμμετοχής στα κέρδη, ανακοίνωσε σήμερα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εργαζομένων για τη μητρική εταιρεία Inditex.

Η ισπανική συνδικαλιστική ένωση CCOO συντονίζει τις σχεδιαζόμενες κινητοποιήσεις της 28ης Νοεμβρίου με τα συνδικάτα εργαζομένων στο Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο και την Πορτογαλία, συγκεντρώσεις που αναμένεται να πραγματοποιηθούν μπροστά από καταστήματα Zara σε μεγάλες πόλεις.

Η Ρόσα Θαλάν, εκπρόσωπος της CCOO στην Inditex, είπε στο Ρόιτερς πως η Inditex εφάρμοζε κατά το παρελθόν ένα πρόγραμμα συμμετοχής στα κέρδη, όμως αυτό διακόπηκε μετά την πανδημία.

«Ζητάμε για μία ακόμη φορά μία εταιρεία που έχει τεράστια κέρδη, τα οποία είναι το αποτέλεσμα της εργασίας του προσωπικού της, να διανέμει αυτά κέρδη δίκαια», υπογράμμισε η Θαλάν.

Η Inditex δεν έχει ανταποκριθεί σε αίτημα του πρακτορείου ειδήσεων Reuters να σχολιάσει σχετικά. Δεν είναι σαφής ο αριθμός των εργαζομένων που αναμένεται να συμμετάσχουν στις διαμαρτυρίες.

Το 2022, την παραμονή της Black Friday, οι εργαζόμενοι στην Ισπανία διαδήλωσαν με αίτημα υψηλότερους μισθούς και τρεις μήνες αργότερα, η Inditex συμφώνησε σε μια αύξηση 20% στους μέσους μισθούς για τους εργαζόμενους στα καταστήματα στη χώρα αυτή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

