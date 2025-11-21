Ειδήσεις | Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Κάθειρξη 8 ετών στον Π. Ψωμιάδη για εικονικά έργα και προσλήψεις υπαλλήλων

Θεσσαλονίκη: Κάθειρξη 8 ετών στον Π. Ψωμιάδη για εικονικά έργα και προσλήψεις υπαλλήλων
Σε συνολική κάθειρξη 8 ετών καταδικάστηκε ο Παναγιώτης Ψωμιάδης, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για απιστία και ψευδή βεβαίωση, πράξεις που συνδέονται με εικονικά έργα επί των ημερών του στην άλλοτε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης, για τα οποία φαίνεται να προσλήφθηκαν συνολικά 81 άτομα με συμβάσεις μίσθωσης έργου, που όμως απασχολήθηκαν σε άλλες υπηρεσίες και ουδεμία σχέση είχαν με τα συγκεκριμένα έργα.

Η υπόθεση αφορά το διάστημα 2007-’10 με τη ζημιά να προσδιορίζεται σε 1,3 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με το κατηγορητήριο. Στον 78 ετών, σήμερα, πρώην νομάρχη, βουλευτή και περιφερειάρχη, αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της μεταγενέστερης καλής συμπεριφοράς.

Σύμφωνα με την απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, λόγω της ηλικίας του, η ποινή εκτίεται κατ' οίκον. Ωστόσο, με την ίδια απόφαση δόθηκε αναστέλλουσα δύναμη στην εκτέλεση της ποινής μέχρι το Εφετείο. Υπό αυτές τις συνθήκες παραμένει ελεύθερος μέχρι να δικαστεί η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

