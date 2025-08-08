Διευκρινίσεις από Γεωργιάδη για την απώλεια της Λένας Σαμαρά

«Δεν είναι όλα πολιτική. Δείξτε επιτέλους λίγο σεβασμό. Ένας νέος άνθρωπος έφυγε και μία οικογένεια πενθεί» τονίζει ο Υπ. Υγείας.

Σε διευκρινίσεις για την απώλεια της Λένας Σαμαρά, προχώρησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, επειδή «η γνωστή τοξικότητα και κακία των πολιτικών μας αντιπάλων δεν σέβεται» ούτε τον θάνατο ενός νέου ανθρώπου, ούτε την τραγωδία που βιώνει του πρώην πρωθυπουργού και πρώην προέδρου της ΝΔ.

«Η Λένα Σαμαρά εξετάστηκε πλήρως και ενδελεχώς με όλες τις προβλεπόμενες εξετάσεις στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο το οποίο είχε και νευρολόγο ο οποίος και την εξέτασε και αυτός κανονικά. Δεδομένου ότι ο νευρολόγος του "Σισμανογλείου" έκρινε ότι χρειάζεται περαιτέρω έλεγχος, ζήτησε την μεταφορά της στην Νευρολογική Κλινική του Ευαγγελισμού καθώς το Σισμανόγλειο δεν έχει Νευρολογική κλινική» τόνισε ο υπ. Υγείας.

«Όχι δεν έχει νευρολόγο, νευρολόγο έχει, ήταν εκεί και την εξέτασε κανονικά όπως ιατρικά προβλέπεται, αλλά δεν έχει από τον οργανισμό του Νευρολογική κλινική. Μεταφέρθηκε λοιπόν στον Ευαγγελισμό και παραδόθηκε από το ένα Νοσοκομείο στο άλλο με απόλυτη ασφάλεια. Δυστυχώς έπαθε ανακοπή μέσα στο Νοσοκομείο. Δεν είναι όλα πολιτική. Δείξτε επιτέλους λίγο σεβασμό. Ένας νέος άνθρωπος έφυγε και μία οικογένεια πενθεί» κατέληξε.

Νωρίτερα, ο κ. Γεωργιάδης, ανέφερε πως «έχοντας ζήσει όλη την αγωνία για τη Λένα από την αρχή χτες, πραγματικά δεν ξέρω τι να πω σε αυτούς τους άξιους γονείς που αναγκάζονται να ζήσουν τη μεγαλύτερη τραγωδία της ζωής, να χάνουν το παιδί τους και μάλιστα, ένα τόσο καλό και λαμπερό παιδί. Αγαπημένε μου πρόεδρε, Αντώνη Σαμαρά και Γεωργία, αλλά και στον Κώστα, ειλικρινή συλλυπητήρια εκ βάθους ψυχής. Δεν υποκρίνομαι ότι θα ξεπεράσετε αυτόν τον πόνο, διότι αυτός δεν ξεπερνιέται ποτέ, αλλά εύχομαι να έχετε κουράγιο και δύναμη».