Ασανσέρ: Μεγάλες αναμονές για τις πιστοποιήσεις - Τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων

Με υψηλές ταχύτητες τρέχουν οι πιστοποιήσεις των ανελκυστήρων των κτιρίων στη χώρα καθώς η υποχρέωση της απογραφής των ασανσέρ και οι εξαγγελίες αυστηρών τακτικών ελέγχων και προστίμων έχουν θορυβήσει τους ιδιοκτήτες και διαχειριστές.

Με υψηλές ταχύτητες τρέχουν οι πιστοποιήσεις των ανελκυστήρων των κτιρίων στη χώρα καθώς η υποχρέωση της απογραφής των ασανσέρ και οι εξαγγελίες αυστηρών τακτικών ελέγχων και προστίμων έχουν θορυβήσει τους ιδιοκτήτες και διαχειριστές.

Η πιστοποίηση των ανελκυστήρων είναι υποχρεωτική, ωστόσο αυτή τη στιγμή το υπουργείο Ανάπτυξης έχει δώσει προτεραιότητα στην απογραφή των ασανσέρ όλης της χώρας μέσω της ηλεκτρονικής δήλωσης που οφείλουν να κάνουν οι ιδιοκτήτες στο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων (elevator.mindev.gov.gr) μέχρι τις 30 Νοεμβρίου.

Με βάση τον σχεδιασμό που έχει εξαγγελθεί, εφόσον ολοκληρωθεί η απογραφή θα τεθούν τμηματικά προθεσμίες για τις πιστοποιήσεις (και τις αναβαθμίσεις στις περιπτώσεις που απαιτείται). Σε αυτή τη φάση, οι πολίτες σπεύδουν να δηλώσουν τα στοιχεία των ανελκυστήρων στην πλατφόρμα του υπουργείου Ανάπτυξης αλλά δεν είναι λίγοι οι ιδιοκτήτες/διαχειριστές οι οποίοι «τρέχουν» παράλληλα και τη διαδικασία της πιστοποίησης.

Όπως αναφέρουν πηγές της αγοράς μιλώντας στο Insider.gr, αυτή τη στιγμή, κάποιοι ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων έχουν μπερδέψει την απογραφή με την πιστοποίηση και προχωρούν στις πιστοποιήσεις θεωρώντας ότι υπάρχει κάποια προθεσμία. Αυτό που ισχύει ωστόσο είναι ότι η μόνη επίσημη προθεσμία που έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής είναι η προθεσμία για τη δήλωση των στοιχείων των ανελκυστήρων στο Μητρώο ενώ σε δεύτερο χρόνο θα ανακοινωθούν τα χρονικά περιθώρια για τις πιστοποιήσεις (οι οποίες δύνανται να υλοποιούνται ανά πάσα στιγμή) και τις αναβαθμίσεις.

Μεγάλες αναμονές για τους ελέγχους από τους φορείς πιστοποίησης

Η αυξητική τάση που καταγράφουν τα αιτήματα για τις πιστοποιήσεις των ασανσέρ προσκρούει σε περιορισμούς της αγοράς. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 18 φορείς πιστοποίησης οι οποίοι καλύπτουν ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Σύμφωνα με εκπροσώπους της αγοράς, έχουν μεγαλώσει οι αναμονές ειδικά εκείνες που αφορούν στον αρχικό έλεγχο και την τεχνική έκθεση στην οποία καταγράφονται οι ανάγκες αναβάθμισης των ανελκυστήρων.

Η επίσκεψη του φορέα μπορεί να προγραμματιστεί και μετά από δύο μήνες και αυτές οι συνθήκες ενδέχεται να επιδεινωθούν όταν θα τεθούν συγκεκριμένες προθεσμίες για τις πιστοποιήσεις και τις αναβαθμίσεις. Μάλιστα, όπως σημειώνουν, η συγκεκριμένη δυσχέρεια της αγοράς θα πρέπει να ληφθεί υπ’όψιν από το υπουργείο Ανάπτυξης όταν θα ορίσει τα χρονοδιαγράμματα και τις προθεσμίες ώστε να μην είναι ασφυκτικά και να μπορέσει να ανταποκριθεί η αγορά.

Πώς διενεργείται η πιστοποίηση

Οι ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων που προχωρούν στην πιστοποίηση του ανελκυστήρα οφείλουν να ακολουθήσουν συγκεκριμένα βήματα. Υπεύθυνοι για τον έλεγχο του ασανσέρ είναι οι φορείς πιστοποίησης οι οποίοι, κατόπιν πρόσκλησης του ιδιοκτήτη/διαχειριστή του κτιρίου και παρουσία του συντηρητή του ανελκυστήρα ελέγχουν εάν τηρεί συγκεκριμένες προδιαγραφές λειτουργίας και ασφαλείας. Ο έλεγχος αφορά στην καταγραφή των ελλείψεων και τη σύνταξη τεχνικής έκθεσης και σε δεύτερη φάση, εφόσον συντελεστούν οι απαραίτητες εργασίες/παρεμβάσεις γίνεται επανέλεγχος για τη χορήγηση πιστοποίησης. Όσον αφορά στις εργασίες αναβάθμισης, όταν πρόκειται για μεγάλης κλίμακας εργασίες, συνήθως απαιτούνται 2-3 μήνες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας (2-3 μήνες μπορεί να είναι η αναμονή για τα υλικά και 10-15 ημέρες ο χρόνος που απαιτείται για τις εργασίες που θα κάνει ο συντηρητής).

Υπενθυμίζεται ότι δεδομένου ότι χιλιάδες ασανσέρ στη χώρα δεν είναι πιστοποιημένα, το πλαίσιο για την πιστοποίηση έχει καταστεί πιο αυστηρό και προβλέπει ότι μετά από το τέλος Νοεμβρίου θα δρομολογηθεί και τυπικά η διαδικασία τμηματικής πιστοποίησης με συγκεκριμένες προθεσμίες στις οποίες οι πολίτες θα πρέπει να ανταποκριθούν για να αποφύγουν τις κυρώσεις.

Με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο, ορίζεται η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού ανάλογα με τον τύπο και τη χρήση του κτιρίου, δηλαδή αν πρόκειται για πολυκατοικία, δημόσιο κτίριο, νοσοκομεία κλπ.

Το κόστος της πιστοποίησης το οποίο κυμαίνεται χοντρικά μεταξύ 180 και 300 ευρώ και πληρώνεται στον φορέα πιστοποίησης το επιβαρύνονται οι ιδιοκτήτες του κτιρίου όπως συμβαίνει και με το κόστος της αναβάθμισης του ανελκυστήρα, δηλαδή των εργασιών που υποδεικνύονται προκειμένου να ληφθεί η πιστοποίηση. Η αναβάθμιση μπορεί να ξεκινάει αδρομερώς από 700 ευρώ και να ξεπεράσει τις 5.000 ανάλογα με την παλαιότητα του ασανσέρ και τις ανάγκες που καταγράφονται. Ο επιμερισμός του κόστους γίνεται βάσει καταστατικού ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει, ύστερα από συνεννόηση μεταξύ των συνιδιοκτητών λαμβάνοντας πάντα υπ’ όψιν τα εκατοστά της κάθε ιδιοκτησίας.