Wall Street: Προσπάθεια για ανάκαμψη με ώθηση από τις ελπίδες για μείωση επιτοκίων

Με μεικτά πρόσημα κινούνται πλέον οι δείκτες στη Wall Street παρά τα σχόλια του επικεφαλής της Fed Νέας Υόρκης, Τζον Γουίλιαμς ότι μια ακόμη μείωση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο παραμένει μια πιθανότητα. Έπειτα από ένα θετικό ξεκίνημα, ο Nasdaq γύρισε σε αρνητικό έδαφος, καθώς επέστρεψαν οι ανησυχίες σχετικά με την αποτίμηση των μετοχών τεχνητής νοημοσύνης.

Ειδικότερα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύεται 0,56% στις 46.018 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 κινείται ανοδικά κατά 0,17% στις 6.549 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq υποχωρεί 0,17% στις 22.032 μονάδες με «βαρίδι» την Nvidia που σημειώνει πτώση 2,78%. Απώλειες καταγράφουν και άλλοι τεχνολογικοί κολοσσοί όπως η AMD και η Oracle με τις μετοχές να διολισθαίνουν κατά 5% και 7% αντίστοιχα.

Τα σχόλια ενός επιφανούς μέλους της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, έφεραν αισιοδοξία στην αρχή της συνεδρίασης και προσπάθησαν να βγάλουν την αγορά από τον «βάλτο» που είχε εισέλθει λόγω της πτώσης των μετοχών τεχνητής νοημοσύνης και αύξησαν τις προσδοκίες των επενδυτών για μία τρίτη μείωση επιτοκίων τον Δεκέμβριο.

«Θεωρώ τη νομισματική πολιτική ως μέτρια περιοριστική, αν και ήταν κάπως λιγότερο πριν από τις πρόσφατες ενέργειές μας», είπε ο Γουίλιαμς. «Επομένως, εξακολουθώ να βλέπω περιθώριο για περαιτέρω προσαρμογή βραχυπρόθεσμα στο εύρος-στόχο για το επιτόκιο, ώστε να μετακινηθεί η στάση της πολιτικής πιο κοντά στο εύρος του ουδέτερου επιτοκίου, διατηρώντας έτσι την ισορροπία μεταξύ της επίτευξης των δύο στόχων μας» τόνισε.

Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME, οι επενδυτές εκτιμούν επί του παρόντος ότι η πιθανότητα μείωσης 0,25 μονάδες είναι πάνω από 70%, από 39,1% την Πέμπτη.

Υπενθυμίζεται, ότι οι δείκτες προέρχονται συνεδρίαση με σημαντικές απώλειες καθώς ο ενθουσιασμός από τα οικονομικά μεγέθη της Nvidia εξασθένησε και επικράτησαν ανησυχίες για την πορεία της νομισματικής πολιτικής που κατάφεραν να αντιστρέψουν το κλίμα.

Σε εβδομαδιαία βάση, ο S&P 500 σημειώνει πτώση 2,4% ενώ ο Dow έχει αποδυναμωθεί κατά 2,6%. Ο Nasdaq βρίσκεται στη δυσχερέστερη θέση με 3,3%.

Στα επιχειρηματικά, η Eli Lilly έγινε η πρώτη φαρμακευτική εταιρεία που άγγιξε τα 1 τρισ. σε κεφαλαιοποίηση και κατάφερε να μπει σε ένα «κλαμπ» που μέχρι στιγμής κυριαρχούσαν τεχνολογικοί κολοσσοί. Ειδικότερα, χτύπησε το ορόσημο του 1 τρισ. την Παρασκευή προτού υποχωρήσει, με τη μετοχή της να έχει σημειώσει άνοδο πάνω από 36% από την αρχή του έτους στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Η άνοδος οφείλεται κυρίως στην τεράστια δημοτικότητα του ενέσιμου φαρμάκου για απώλεια βάρους Zepbound και του φαρμάκου για τη θεραπεία του διαβήτη Mounjaro, ενώ η ζήτηση αναμένεται να συνεχίσει να είναι ισχυρή.