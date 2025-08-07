Ρωσία: Τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση Πούτιν - Τραμπ

Οι πρόεδροι Βλαντιμίρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθούν για συνομιλίες τις επόμενες ημέρες, δήλωσε το Κρεμλίνο την Πέμπτη.

Οι πρόεδροι Βλαντιμίρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθούν για συνομιλίες τις επόμενες ημέρες, ανακοίνωσε ο κορυφαίος σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ.

«Με πρόταση της αμερικανικής πλευράς, επιτεύχθηκε συμφωνία επί της αρχής για τη διεξαγωγή διμερούς συνάντησης στο υψηλότερο επίπεδο τις επόμενες ημέρες, δηλαδή μία συνάντηση ανάμεσα στον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Ντόναλντ Τραμπ. Αρχίζουμε τώρα ειδικές προετοιμασίες από κοινού με τους Αμερικανούς εταίρους», δήλωσε ο Ουσακόφ σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από την τηλεόραση.

Δεν διευκρίνισε τον τόπο διεξαγωγής της συνάντησης κορυφής.

Εχθές, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για «καλή πιθανότητα να έχει συνάντηση πολύ σύντομα» με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν καθώς και με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χωρίς να διευκρινίσει πού, ή πότε. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν εκφράστηκε για την πιθανότητα να κλειστεί συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, σημειώνοντας πως «με έχει απογοητεύσει ήδη στο παρελθόν», αναφερόμενος στον Πούτιν.

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε καλές συνομιλίες ανάμεσα στον ειδικό απεσταλμένο του Στιβ Γουίτκοφ και τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν χθες στο Κρεμλίνο. Από την πλευρά της η ρωσική προεδρία χαρακτήρισε χρήσιμες και εποικοδομητικές τις συνομιλίες.