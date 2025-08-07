O Τραμπ βλέπει «καλή πιθανότητα» να συναντηθεί «πολύ σύντομα» με Πούτιν και Ζελένσκι

Για «καλή πιθανότητα να έχει συνάντηση πολύ σύντομα» με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν καθώς και με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μίλησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, χθες Τετάρτη χωρίς να διευκρινίσει πού, ή πότε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν εκφράστηκε για την πιθανότητα να κλειστεί συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, σημειώνοντας πως «με έχει απογοητεύσει ήδη στο παρελθόν», αναφερόμενος στον Πούτιν.

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε καλές συνομιλίες ανάμεσα στον ειδικό απεσταλμένο του Στιβ Γουίτκοφ και τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν χθες στο Κρεμλίνο. Από την πλευρά της η ρωσική προεδρία χαρακτήρισε χρήσιμες και εποικοδομητικές τις συνομιλίες.

Εχθές, μετά το δημοσίευμα των New York Times, και το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa μετέδωσε, επικαλούμενο «κυβερνητικές πηγές στο Βερολίνο», ότι ο Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει να συναντηθεί στο εγγύς μέλλον με τον πρόεδρο της Ρωσίας, «για συνομιλίες σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία».

Η εφημερίδα BILD μετέδωσε επίσης ότι στην τηλεφωνική συνομιλία που είχε με ευρωπαίους ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η συνομιλία του απεσταλμένου του Στιβ Γουίτκοφ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν ήταν «πιο παραγωγική από το αναμενόμενο», παραμένει ωστόσο ασαφές ποιες παραχωρήσεις σχετικά με μια κατάπαυση του πυρός είναι πραγματικά διατεθειμένος να δεχθεί ο ρώσος ηγέτης.

Ρούμπιο: Πρέπει να γίνει «πολλή δουλειά ακόμη»

Από την πλευρά του ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο υπογράμμισε πως μένει να γίνει «πολλή δουλειά ακόμη» προτού οργανωθεί η ενδεχόμενη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν, με κύριο σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

«Σήμερα ήταν μια καλή ημέρα, όμως έχουμε πολλή δουλειά ακόμη μπροστά μας. Απομένουν πολλά εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν, κι ελπίζουμε να το καταφέρουμε τις επόμενες ημέρες και τις επόμενες ώρες, εβδομάδες ίσως», είπε ο υπουργός Εξωτερικών στο Fox Business.