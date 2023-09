Εκλογές ΣΥΡΙΖΑ: Τι γράφουν τα διεθνή ΜΜΕ για τη νίκη Κασσελάκη

Την καθαρή νίκη του Στέφανου Κασσελάκη και την ανάδειξή του σε νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζουν τα ξένα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Για μία «εντυπωσιακή» και «πρωτοφανή» άνοδο από το πουθενά κάνει λόγο o Guardian, που αναφέρει πως «ένα αουτσάιντερ χωρίς προηγούμενη εμπειρία στην πολιτική σκηνή της χώρας, αναδείχθηκε νικητής στην κούρσα ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ». Όπως σημειώνει το άρθρο για τον Στέφανο Κασσελάκη, «έχει δηλώσει ότι αν το κόμμα θέλει ποτέ να γευτεί ξανά την εξουσία, θα πρέπει «απλώς να αντιγράψει τη συνταγή των ΗΠΑ το συντομότερο δυνατό», μετασχηματιζόμενο σε ένα Δημοκρατικό κόμμα «μεγάλης σκηνής» αμερικανικού τύπου.

— The Guardian (@guardian) September 25, 2023

Political outsider Stefanos Kasselakis wins race to lead Greece’s Syriza https://t.co/vhVNCGS3ES

Ο πρώην συνεργάτης της Goldman αναλαμβάνει τον έλεγχο του κόμματος της ελληνικής αντιπολίτευσης, σχολιάζει το Bloomberg. Όπως σημειώνει το άρθρο, «ο Κασσελάκης έχει παρουσιάσει τον εαυτό του ως ένα αυτοδημιούργητο που επιζητά την κοινωνική ισότητα, το διαχωρισμό της εκκλησίας από το κράτος και την κατάρτηση της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας. Ενώ παραδέχεται πως έχει μικρή εμπειρία από την λειτουργία ενός πολιτικού κόμματος, δηλώνει πως η εμπειρία του από τη ζώη θα τον βοηθήσει να οδηγήσει το κόμμα σε ένα καινούργιο μονοπάτι».

Members of Greece’s leftist Syriza party elected Stefanos Kasselakis to head the country’s second-largest political party https://t.co/ymfSYWxW14

— Bloomberg Equality (@BBGEquality) September 24, 2023