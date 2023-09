Ο Στέφανος Κασσελάκης νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Καθαρή νίκη με 56,69%

Διάδοχος του Αλέξη Τσίπρα στο «τιμόνι» του ΣΥΡΙΖΑ ο Στέφανος Κασσελάκης. Καθαρή επικράτηση με 56,69% στο 75% των ψήφων. Συγχαρητήρια από την Έφη Αχτσιόγλου.

Νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ από τις εσωκομματικές εκλογές αναδείχθηκε ο Στέφανος Κασσελάκης, επιτυγχάνοντας καθαρή νίκη έναντι της Έφης Αχτσιόγλου, με διαφορά άνω των 10 μονάδων.

Στις ανακοινώσεις που έγιναν αργά το βράδυ της Κυριακής από τον πρόεδρο της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής του κόμματος, Γιάννη Δρόσο, στο 75% των ψήφων ο Στέφανος Κασσελάκης συγκέντρωσε 56.461 ψήφους και ποσοστό 56,69% έναντι της Έφης Αχτσιόγλου με 43.139 ψήφων και ποσοστό 43,31%. Η κα Αχτσιόγλου έχει ήδη επικοινωνήσει με τον κ. Κασσελάκη και τον έχει συγχαρεί.

Το αποτέλεσμα αντιστοιχεί στην ενσωμάτωση των 471 από τα 537 εκλογικά τμήματα. Τα άκυρα και λευκά ήταν συνολικά 1,19% εκ των οποίων τα λευκά 0,45%. Ο κ. Δρόσος συνεχάρη τα 135.000 μέλη του ΣΥΡΙΖΑ που όπως τόνισε «έδωσαν μία πολλαπλή και δύσκολη εκλογική μάχη». Επίσης ευχαρίστησε και «τους συντρόφους της ΚΕΦΕ που εγγυήθηκε την καλή διεξαγωγή με ομόφωνες αποφάσεις και σε κλίμα συνεργασίας καθώς και τις εφορευτικές επιτροπές σε όλα τα εκλογικά τμήματα της χώρας». Ο κ. Δρόσος επισήμανε ότι ήταν μία απαιτητική διαδικασία και θύμισε ότι στο παρελθόν ένα άλλο κόμμα «τα μούσκεψε» στις δικές του εκλογές, εννοώντας τις εκλογές για την ανάδειξη του προέδρου της ΝΔ.

Τηλεφώνημα Α. Τσίπρα στον Στέφανο Κασσελάκη και την Έφη Αχτσιόγλου

Ο απερχόμενος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας τηλεφώνησε στους δύο υποψηφίους, τον νικητή της αναμέτρησης Στέφανο Κασσελάκη και την Έφη Αχτσιόγλου και τους συνεχάρη για τον αγώνα που έδωσαν.

Αχτσιόγλου: Ξεκινά ένας μεγάλος αγώνας για να δώσουμε προοπτική και ελπίδα στον κόσμο

«Από αύριο ξεκινά ένας μεγάλος αγώνας, να ασκήσουμε μαχητική και δομική αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση της ΝΔ και να δώσουμε προοπτική και ελπίδα σε αυτούς τους ανθρώπους που μπορούν και αξίζουν να ζήσουν καλύτερα», τόνισε η Έφη Αχτσιόγλου σε δηλώσεις της στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Ειδικότερα, η κα Αχτσιόγλου δήλωσε ότι «ολοκληρώθηκε σήμερα μια κορυφαία δημοκρατική διαδικασία για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ» και πως «η μεγάλη συμμετοχή και τις δυο Κυριακές στην κάλπη έδειξε ότι η κοινωνία κοιτάζει προς τα εμάς». Ευχαρίστησε καθέναν και καθεμία που προσήλθε στην κάλπη, σημειώνοντας ότι «έστειλαν ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι δυναμικά παρών για να δώσει τις μεγάλες κοινωνικές και πολιτικές μάζες που έρχονται». Ανέφερε ότι πριν από λίγο τηλεφώνησε στον Στέφανο Κασσελάκη και τον συνεχάρη για την επιτυχία του, «του εύχομαι να έχει δύναμη στα νέα του καθήκοντα».

«Από αύριο ξεκινά ένας μεγάλος αγώνας, να ασκήσουμε μαχητική και δομική αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση της ΝΔ και να δώσουμε προοπτική και ελπίδα σε αυτούς τους ανθρώπους που μπορούν και αξίζουν να ζήσουν καλύτερα», τόνισε. Ευχαρίστησε τα δεκάδες χιλιάδες μέλη του ΣΥΡΙΖΑ που την εμπιστεύτηκαν με την ψήφο τους, αναφέροντας: «ήταν η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου και θα την υπηρετήσω με αφοσίωση». Ευχαρίστησε προσωπικά τον Αλέξη Χαρίτση και τον Νάσο Ηλιόπουλο, λέγοντας πως «η διαρκής παρουσία τους δίπλα μου ήταν για μένα μια ένδειξη ότι αυτή η μάχη είχε αξία». Επιπλέον ευχαρίστησε τους συνεργάτες της- «η καλύτερη ομάδα που θα μπορούσε να έχει κανείς στο πλευρό του». «Θέλω να ευχαριστήσω και το μικρούλη μου γιο που, παρότι δεν καταλαβαίνει τίποτα απ' όλα αυτά, έδειξε τεράστια υπομονή απέναντι στη μητέρα του και να του υποσχεθώ ότι από αύριο τα πράγματα θα είναι λίγο καλύτερα για μας», υποστήριξε ολοκληρώνοντας τη δήλωση της.

Κατά την άφιξη της στην Κουμουνδούρου η κ. Αχτσιόγλου έγινε δεκτή από μέλη της Νεολαίας και υποστηρικτές της, μεταξύ άλλων, με συνθήματα όπως «εμπρός λαέ μη τους φοβηθείς, ήρθε η ώρα της ανατροπής», «μέχρι τις Βρυξέλλες να ακουστεί καλά, δεν θα ξεμπερδέψετε με την Αριστερά», «αγώνας, ρήξη, ανατροπή, η Ιστορία γράφεται με ανυπακοή», με την ίδια να ανταποδίδει τη θερμή υποδοχή υψώνοντας τη γροθιά της.

Τσακαλώτος: Η Αριστερά είναι εδώ και είναι μαθημένη στα δύσκολα

Με λιτή ανακοίνωση ο Ευκλείδης Τσακαλωτος αναφέρθηκε στις εκλογές στον ΣΥΡΙΖΑ χωρίς πάντως να δώσει συγχαρητήρια στον Στέφανο Κασσελάκη για τη νίκη του. Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος με ανάρτησή του στο Facebook σημείωσε πως «η Αριστερά είναι εδώ. Είναι μαθημένη στα δύσκολα. Με παρακαταθήκη τις νίκες, τις ιδέες και τις αξίες μας, συνεχίζουμε πάντα αριστερά».

Yψηλή συμμετοχή και αιχμές

Πάνω από 133.000 ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατήλθαν στις κάλπες για την εκλογή του επόμενου προέδρου του κόμματος, οι οποίες έκλεισαν μερικά λεπτά έπειτα τις 21:00 το βράδυ, ύστερα από σχετική παράταση του δόθηκε. Η Κουμουνδούρου εξέφρασε την ικανοποίησή της για τα ποσοστά συμμετοχής. Οι κάλπες στα 538 τμήματα άνοιξαν στις 8 το πρωί και η διαδικασία ήταν διαφοροποιημένη σε σχέση με τον α’ γύρο, καθώς αυτή τη φορά δικαίωμα ψήφου είχαν μόνο όσοι ήταν ήδη μέλη του κόμματος. Την προηγούμενη Κυριακή είχαν ψηφίσει περίπου 149.000 μέλη. Οι 106.000 ήταν παλαιά μέλη και 43.000 νέα.

Αξίζει να σημειωθεί πως το απόγευμα της Κυριακής δημιουργήθηκε «θέμα» στην εκλογική διαδικασία, με την ταυτοποίηση των μελών και κάποια φερόμενα SMS που είχαν σταλεί από το επιτελείο του κ. Κασσελάκη για να προσέλθουν τα μέλη στις κάλπες. Υπήρξαν περιπτώσεις 500 ατόμων, οι οποίοι εμφανίστηκαν στα εκλογικά τμήματα, οι οποίοι δεν ήταν πουθενά εγγεγραμμένοι και δεν άσκησαν εκλογικό δικαίωμα.

Ο πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής, κ. Δρόσος προχώρησε σε μία δήλωση όπου ζήτησε να αποφεύγεται κατά τη διάρκεια της εκλογής, κάθε προσπάθεια να επηρεάζεται το εκλογικό φρόνημα των ψηφοφόρων. «Η σημερινή εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ–Προοδευτική Συμμαχία εξελίσσεται με μεγάλη και μαζική συμμετοχή. Έως τώρα πάνω από 100.000 μέλη προσήλθαν και ψήφισαν, ενώ χιλιάδες ακόμη μέλη αναμένεται να ψηφίσουν στα 538 εκλογικά τμήματα σε όλη τη χώρα και ηλεκτρονικά από το εξωτερικό. Θα ήθελα, με την ιδιότητά μου ως Προέδρου της ΚΕΦΕ, να σημειώσω ότι κανόνας των εκλογικών διαδικασιών είναι να αποφεύγεται κατά την ημέρα της εκλογής κάθε προσπάθεια να επηρεάζεται το εκλογικό φρόνημα των ψηφοφόρων. Σήμερα ψηφίζουμε!» επεσήμανε χαρακτηριστικά.

Απάντηση Κασσελάκη

Ο Στέφανος Κασσελάκης πήρε θέση για το ζήτημα με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα με την οποία καλεί τους πολίτες που ψήφισαν για πρώτη φορά την περασμένη Κυριακή «να μη δέχονται τη δικαιολογία "δεν σας βρίσκουμε", αποχωρώντας από τα εκλογικά κέντρα». «Η διαδικασία αναζήτησης και ταυτοποίησης είναι γνωστή σε όλα τα μέλη των τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών και πρέπει να τηρείται απαρέγκλιτα. Εφιστώ την προσοχή στην ΚΕΦΕ για τις εκατοντάδες καταγγελίες και την απουσία γραμμών για την ταυτοποίηση των μελών» ανέφερε.

Πάνω σε αυτό υπήρξε αντίδραση από την πλευρά πηγών της Κουμουνδούρου, λέγοντας ότι δεν υφίσταται τόσο μεγάλο ζήτημα που να δικαιολογεί τέτοια αντίδραση, καθώς όπως επισήμαιναν στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή αλλά και στα εκλογικά τμήματα, υπάρχουν εκπρόσωποι και από τους δύο υποψηφίους, οι οποίοι μπορούν να δουν τι ακριβώς συμβαίνει.

Σε ό,τι αφορά το θέμα της απουσίας τηλεφωνικών γραμμών, πληροφορίες της ΕΡΤ αναφέρουν ότι υπήρχαν αρκετές στην Κουμουνδούρου, αλλά υπήρξαν στιγμές όπου έπεσαν όλοι μαζί και υπήρξε υπερφόρτωση αυτής της διαδικασίας με αποτέλεσμα να υπάρχουν κάποια προβλήματα. Οι γραμμές όμως ήταν αρκετές προκειμένου να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τον κόσμο και στο μεγαλύτερο βαθμό αντιμετωπίστηκαν τα προβλήματα τα οποία παρουσιάστηκαν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι επιλύθηκαν όλα, αλλά στο μεγαλύτερο βαθμό αντιμετωπίστηκαν.

Δηλώσεις Αχσιόγλου - Κασσελάκη

Από τους δύο υποψήφιους προέδρους, πρώτη πήγε στην κάλπη η Έφη Αχτσιόγλου, στο εκλογικό τμήμα στο Δημαρχείο του Αιγάλεω κάνοντας λόγο «για ισχυρή δομική αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση της ΝΔ και επιστροφή της παράταξης σε κυβερνητική τροχιά».

«Σήμερα δεκάδες χιλιάδες πολίτες μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προσέρχονται στις κάλπες και στέλνουν κατ' αρχάς ένα βασικό μήνυμα, ότι η προοδευτική παράταξη είναι εδώ και θα ασκεί αντιπολίτευση απέναντι σε μία κυβέρνηση που νομίζει ότι μπορεί να κυβερνά με λευκή επιταγή. Είμαστε εδώ και θα είμαστε εδώ για να ασκήσουμε ισχυρή δομική αντιπολίτευση απέναντι σε πολιτικές που θέτουν την κοινωνία στο περιθώριο, απέναντι σε πολιτικές που ασκούνται με αλαζονεία. Είμαστε και θα είμαστε εδώ για να εκφράσουμε τις ανάγκες των πολιτών που ορθώς θεωρούν ότι δεν ζουν με τον τρόπο που τους αξίζει και με τον τρόπο που δικαιούνται να ζουν» τόνισε. «Νομίζω ότι η μεγάλη συμμετοχή είναι για όλους μας, για μένα σίγουρα είναι, ευθύνη και δέσμευση ότι θα είμαστε εδώ για να εκφράσουμε τους ανθρώπους που επιδιώκουν μία άλλη πολιτική στον τόπο, τους εργαζόμενους, τους νέους, τους ανέργους, τους επιστήμονες και τους επαγγελματίες, να εκφράσουμε τις προσδοκίες τους και να τους δώσουμε ελπίδα και προοπτική. Είμαι απολύτως αισιόδοξη, πιστεύω ότι σε κάθε περίπτωση το βράδυ θα είμαστε όλοι στον ΣΥΡΙΖΑ πιο δυνατοί και πιο χαμογελαστοί για την επόμενη ημέρα του ΣΥΡΙΖΑ και της χώρας» πρόσθεσε.

«Καταρχάς ευχαριστώ όλο τον κόσμο που έχει ψηφίσει μέχρι στιγμής. Έχουμε ακόμα χρόνο. Η κάλπη είναι άδεια σήμερα το πρωί και όλα κρίνονται σήμερα. Χιλιάδες κόσμος σήμερα είναι εγγυητής της ενότητας του ΣΥΡΙΖΑ. Χιλιάδες κόσμος είναι εγγυητής της σύγχρονης και κυβερνώσας Αριστεράς που έχει ανάγκη η Ελλάδα. Όλοι μας εμείς στην πρώτη γραμμή οφείλουμε να τους ακούσουμε. Ευχαριστώ από καρδιάς. Από αύριο προχωράμε μαζί. Και τώρα θα μου επιτρέψετε να πάω στο αεροδρόμιο να παραλάβω τη μητέρα μου που έρχεται από την Αμερική» υπογράμμισε από την πλευρά του ο κ. Κασσελάκης.

Εσωκομματική πόλωση

Οι δύο υποψήφιοι αρχηγοί έχουν διαφορετικούς προσανατολισμούς για το κόμμα που έστω και με μειωμένη εκλογικά δύναμη είναι η αξιωματική αντιπολίτευση και ο βασικός φορέας της κεντροαριστεράς στην Ελλάδα. Ο Στέφανος Κασσελάκης δεν κρύβει τον επηρεασμό του από το Αμερικανικό Δημοκρατικό Κόμμα και τον αντίστοιχο προσανατολισμό. Η Έφη Αχτσιόγλου αναφέρεται σε μία σύγχρονη αριστερά ευρωπαϊκού τύπου με μετριοπαθή χαρακτηριστικά. Ενδιαφέρον έχει και η θέση που θα πάρουν για τα εθνικά θέματα καθώς μάλιστα είναι ανοικτός ο ελληνοτουρκικός διάλογος. Και οι δύο σημειώνουν την προσήλωσή τους στην εξωτερική πολιτική του Αλέξη Τσίπρα.

Ποιος είναι ο Στέφανος Κασσελάκης

Ο Στέφανος Κασσελάκης γεννήθηκε το 1988 στο Μαρούσι. Από το 2015 δραστηριοποιείται στον χώρο της Ναυτιλίας. Έχοντας κερδίσει το ασημένιο μετάλλιο στον διαγωνισμό «Αρχιμήδη» της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, ο κ. Κασσσελάκης εκπροσώπησε τη χώρα στη μαθηματική Βαλκανιάδα νέων και, χάρη στη διάκρισή του, έλαβε πλήρη υποτροφία από το λύκειο Phillips Academy στο Andover της Μασαχουσέτης των ΗΠΑ, όπου μετανάστευσε από την ηλικία των 14 ετών.

Φοίτησε στο πρόγραμμα Huntsman του University of Pennsylvania με υποτροφία του Ανδρέα Δρακόπουλου και έλαβε δύο πτυχία: B.Sc. στα χρηματοοικονομικά από το Wharton School of Business και Β.Α. στις διεθνείς επιστήμες από το College of Arts & Sciences. Παράλληλα με τις σπουδές του, ο κ. Κασσελάκης εργάστηκε εθελοντικά στο επιτελείο του τότε Γερουσιαστή Τζο Μπάιντεν για τις Προεδρικές Εκλογές του 2008. Εργάστηκε επίσης και στο think tank εξωτερικής πολιτικής «Center for Strategic and International Studies» στη Washington, DC.

Επί σειρά ετών αρθρογραφούσε στον «Εθνικό Κήρυκα» της Νέας Υόρκης, αρχικά με τη «Στήλη του Φοιτητή» και αργότερα με το «Χρώμα της Αγοράς». Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, ίδρυσε τη μη κερδοσκοπική διαδικτυακή πλατφόρμα ‘CVfromGreece’, μέσω της οποίας βοήθησε νέους να βελτιώσουν τα βιογραφικά τους για αιτήσεις εργασίας ή σπουδών στο εξωτερικό. Μιλά άπταιστα Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά και Ισπανικά. Είναι ιδιαίτερα φιλόζωος και ευαισθητοποιημένος σε θέματα ισότητας και κοινωνικών δικαιωμάτων.