ING: Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό θα πιέσουν το δολάριο

Αυξημένες πιέσεις στο αμερικανικό νόμισμα αναμένουν οι αναλυτές της ING, μετά τα χθεσινά στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ.

«Η επιτάχυνση του δομικού πληθωρισμού στο 3,1% σε ετήσια βάση και στο 0,33% σε μηνιαία βάση απέχει πολύ από το ιδανικό, αλλά δεν είναι και αρκετά ανησυχητική ώστε να επισκιάσει την επιδείνωση της αγοράς εργασίας» σχολιάζει η ING.

Οι αναλυτές του οίκου επισημαίνουν ότι η αγορά σταθερά προεξοφλεί μείωση επιτοκίων από τη Fed τόσο τον Σεπτέμβριο, όσο και τον Δεκέμβριο. Τονίζουν, δε, ότι σε αυτό το στάδιο στο επίκεντρο παραμένει η εικόνα στην αμερικανική αγορά εργασίας. Εξηγούν ότι μια ουσιαστική ανάκαμψη του δολαρίου από τα τρέχοντα επίπεδα μοιάζει ρεαλιστική μόνο εάν τα στοιχεία για την απασχόληση εμφανιστούν σημαντικά βελτιωμένα.

Η απειλή από τον E . J . Antoni

Σε ό,τι αφορά τα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ, ο E.J. Antoni, ο οποίος προτάθηκε από τον Ντ. Τραμπ ως νέος επικεφαλής του Bureau of Labor Statistics, φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο μετάβασης από τη μηνιαία στη τριμηνιαία δημοσίευση στοιχείων, στο πλαίσιο αναθεώρησης της μεθοδολογίας που χρησιμοποιείται για τη συλλογή και επεξεργασία των σχετικών δεδομένων.

Οι αναλυτές της ING χαρακτηρίζουν αυτό το ενδεχόμενο ως «απειλή». «Είναι δύσκολο να εκτιμηθεί πόσο σοβαρά λαμβάνουν οι αγορές αυτήν την απειλή», σχολιάζουν χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η αντίδραση μέχρι στιγμής είναι υποτονική. Ωστόσο, θεωρούν ότι οι καθοδικοί κίνδυνοι για το δολάριο είναι σημαντικοί σε περίπτωση που το BLS πράγματι προχωρήσει τελικά σε αυτή την αλλαγή στη συχνότητα δημοσίευσης στοιχείων.

Αν κάτι μπορεί να «προστατέψει» προσωρινά το αμερικανικό νόμισμα από μεγαλύτερες πιέσεις, είναι η προγραμματισμένη για την Παρασκευή συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Πούτιν, στον βαθμό που επιτρέπει στην αγορά να αναθεωήσει τις πιθανότητες για άμεση κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία.