Η Εσθονία απελαύνει Ρώσο διπλωμάτη - Κηρύχθηκε ανεπιθύμητος

Η Εσθονία απελαύνει Ρώσο διπλωμάτη - Κηρύχθηκε ανεπιθύμητος
Η Εσθονία απελαύνει Ρώσο διπλωμάτη αναφορικά με παραβιάσεις κυρώσεων και άλλα αδικήματα σε βάρος του κράτους, ανέφερε σε σημερινή ανακοίνωση το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

Ο πρώτος γραμματέας τη ρωσικής πρεσβείας στο Ταλίν κηρύχθηκε ανεπιθύμητος στην Εσθονία και πρέπει να εγκαταλείψει τη χώρα, δήλωσε το υπουργείο χωρίς να κατονομάζει τον διπλωμάτη.

«Η συνεχής ανάμιξη της ρωσικής πρεσβείας στις εσωτερικές υποθέσεις της Δημοκρατίας της Εσθονίας πρέπει να σταματήσει εδώ», ανέφερε σε ανακοίνωση ο υπουργός Εξωτερικών της Εσθονίας Μάργκους Τσάκνα.

«Ο εν λόγω διπλωμάτης είχε άμεση και ενεργή ανάμιξη στην υπονόμευση της συνταγματικής τάξης και του δικαστικού συστήματος της Εσθονίας, καθώς και στον διχασμό της εσθονικής κοινωνίας», δήλωσε ο Εσθονός υπουργός.

Εσθονία
Ρωσία

