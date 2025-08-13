Ειδήσεις | Ελλάδα

Τελωνείο Πάτρας: Στάχτη 550 αυτοκίνητα που φυλάσσονταν στο σημείο- Ολοσχερής καταστροφή

Από την καταστροφική πυρκαγιά στην Αχαΐα δε γλίτωσαν ούτε τα οχήματα, που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις τoυ Τελωνείου Πατρών, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις, 550 αυτοκίνητα κάηκαν ολοσχερώς, αριθμός που αφορά τη συντριπτική πλειονότητα των οχημάτων στον υπαίθριο χώρο. Από αυτά, τα περισσότερα από τα μισά είχαν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους, δηλαδή, δεν μπορούσαν να εκπλειστηριαστούν ως κανονικά οχήματα. Επισημαίνεται ότι ο υπαίθριος χώρος είχε αποψιλωθεί τον Ιούνιο, με βάση τα όσα προβλέπει η σχετική νομοθεσία.

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, έχει ήδη δώσει εντολή, ώστε, μόλις υποχωρήσει η θερμοκρασία σε λειτουργικά επίπεδα - είναι πολύ υψηλή τώρα, λόγω της θερμότητας, που εκλύουν οι λαμαρίνες από την πυρκαγιά -, να γίνει πλήρης καταγραφή των ζημιών.

