Ευρωαγορές: Στο θετικό τέμπο που «χάραξε» η Wall Street

Η προσδοκία ότι η Federal Reserve θα μειώσει τα επιτόκια τροφοδοτεί και σήμερα τις αγορές.

Ακολουθώντας τα «χνάρια» της Wall Street, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται κατά 0,46% στις 551 μονάδες, στη δεύτερη διαδοχική ημέρα ανόδου. Η ώθηση δόθηκε από τα στοιχεία για τον πληθωρισμό των ΗΠΑ που έδειξαν ότι ήταν βραδύτερος του αναμενόμενου τον Ιούλιο, ενισχύοντας το σενάριο η Fed να προχωρήσει σε περισσότερες από μία μειώσεις επιτοκίων έως τα τέλη του έτους. Για τη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου συγκεκριμένα, η αγορά δίνει πλέον πιθανότητα 94% για μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης.

Στα ευρωπαϊκά ταμπλό, ο γερμανικός DAX κερδίζει 0,51%, στις 24.177 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 καταγράφει άνοδο 0,31%, στις 7.777 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 κινείται στο +0,21% και τις 9.169 μονάδες. Στην Ισπανία, ο IBEX 35 σημειώνει άνοδο 0,85% στις 15.006 μονάδες και ο ιταλικός FTSE MIB καταγράφει κέρδη 0,4%, στις 42.103 μονάδες.

Στα μάκρο της ημέρας, οι τιμές καταναλωτή στη Γερμανία αυξήθηκαν 0,3% σε μηνιαία βάση τον Ιούλιο και 2% σε ετήσια, γεγονός που υποδηλώνει πως ο πληθωρισμός παραμένει υπό έλεγχο στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μείωσε στο μισό το βασικό της επιτόκιο, στο 2%, στο διάστημα 12 μηνών έως τον Ιούνιο, αλλά διατήρησε τα επιτόκια αμετάβλητα τον περασμένο μήνα, αφού προέβλεψε ότι ο πληθωρισμός θα κινηθεί κοντά στον στόχο της μεσοπρόθεσμα, μειώνοντας την ανάγκη για περαιτέρω δράση.

Στο μέτωπο των επιχειρήσεων, οι επενδυτές καλούνται να αξιολογήσουν κι άλλα εταιρικά αποτελέσματα. Η E.ON ανακοίνωσε αύξηση 13% στα ενοποιημένα κέρδη για το πρώτο εξάμηνο του 2025, με τον γερμανικό ενεργειακό κολοσσό να αποδίδει την άνοδο στις αυξημένες επενδύσεις και στη βελτιωμένη επιχειρησιακή απόδοση. Η RENK Group ανακοίνωσε σήμερα καλύτερα του αναμενομένου αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου, με τον γερμανικό κατασκευαστή κινητήρων να βρίσκει στήριξη στις σταθερές αμυντικές δαπάνες στην Ευρώπη. Η Vestas Wind Systems ανακοίνωσε ότι οι παραγγελίες ανεμογεννητριών για το δεύτερο τρίμηνο μειώθηκαν κατά 44% σε ετήσια βάση, καθώς ορισμένοι πελάτες ανέβαλαν δεσμεύσεις λόγω αβεβαιότητας στις πολιτικές. Η Tui αναθεώρησε προς τα πάνω την πρόβλεψή της για την ετήσια αύξηση του EBIT, αφού κατέγραψε τα υψηλότερα κέρδη τρίτου τριμήνου στην ιστορία της, με ώθηση από τα ρεκόρ στις μονάδες Hotels & Resorts και Cruises.