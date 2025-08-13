Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Η Vodafone στηρίζει τους συνδρομητές που πλήττονται από πυρκαγιές

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Η Vodafone στηρίζει τους συνδρομητές που πλήττονται από πυρκαγιές
Τους συνδρομητές της που πλήττονται από τις πυρκαγιές σε Αιτωλοακαρνανία, Ζάκυνθο και Αχαΐα, καλύπτοντας τις ανάγκες τους για περισσότερη επικοινωνία στηρίζει η Vodafone

Τους συνδρομητές της που πλήττονται από τις πυρκαγιές σε Αιτωλοακαρνανία, Ζάκυνθο και Αχαΐα, καλύπτοντας τις ανάγκες τους για περισσότερη επικοινωνία στηρίζει η Vodafone.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε, οι συνδρομητές της Vodafone, ιδιώτες και επαγγελματίες, συμβολαίου κινητής, καρτοπρογράμματος και καρτοκινητής καθώς και οι πελάτες σταθερής που ζουν στις περιοχές Κερί, Αγαλάς, Κοιλιωμένος, 'Αγιος Λέων, Παλιάμπελα, Πογωνιά, Μοιραίικα, Παλαιά Περιστέρα, Χαϊκάλι, 'Αγιος Στέφανος και Θεριανό θα έχουν στη διάθεση τους, από 12 Αυγούστου και για 15 μέρες, έως και 27 Αυγούστου, αυτόματα και δωρεάν:

• 1500 λεπτά ομιλίας στο κινητό προς εθνικά κινητά και σταθερά

• 20 GB στο κινητό

Οι συνδρομητές θα ενημερωθούν για την ενεργοποίηση με SMS στο κινητό τους.

Επιπλέον, η Vodafone αναστέλλει τις εισπρακτικές ενέργειες για φραγή εισερχομένων ή/και εξερχομένων κλήσεων για τους κατοίκους των ανωτέρω περιοχών μέχρι και 27 Αυγούστου 2025.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δείτε ποιοι πήραν πάνω από 50.000 ευρώ επιδότηση - Αναλυτικές λίστες

Της Γάζας στο ΥΠΕΞ - Το ελληνικό καλοκαίρι της Κίμπερλι και το βιβλίο Τσίπρα

Στεγαστική κρίση: Πέφτουν στην αγορά ακίνητα από σχολάζουσες κληρονομιές - Προ των πυλών οι νέες ρυθμίσεις

tags:
Vodafone
Πυρκαγιά

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider