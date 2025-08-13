TUI: Υψηλότερα από τις προβλέψεις τα κέρδη στο τρίμηνο - Ανθεκτική η ζήτηση για ταξίδια

Υψηλότερα από τις εκτιμήσεις της αγοράς διαμορφώθηκαν τα κέρδη και τα έσοδα της TUI στο προηγούμενο τρίμηνο (γ' τρίμηνο για τη χρήση του 2025).

Υψηλότερα από τις εκτιμήσεις της αγοράς διαμορφώθηκαν τα κέρδη και τα έσοδα της TUI στο προηγούμενο τρίμηνο (γ' τρίμηνο για τη χρήση του 2025), καθώς η ζήτηση για ταξίδια τους καλοκαιρινούς μήνες αποδείχθηκε ανθεκτική, «διαψεύδοντας» τις προειδοποιήσεις για «δύσκολη χρονιά» που έκανε νωρίτερα μέσα στο 2025 ο Διευθύνων Σύμβουλος, Σεμπάστιαν Έμπελ.

Πιο αναλυτικά, η μεγαλύτερη ταξιδιωτική εταιρεία της Ευρώπης ανέφερε κέρδη προ φόρων (ΕΒΙΤ) στα 321 εκατ. ευρώ για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου, αυξημένα κατά 38% σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2024 και υψηλότερα από τις προβλέψεις των αναλυτών που ανέμεναν κέρδη 269 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα του τρίτου τριμήνου της TUI ανήλθαν σε 6,2 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 7% σε ετήσια βάση.

Παράλληλα, ο όμιλος αναθεώρησε ανοδικά το guidance για το σύνολο του έτους, με ώθηση από την ισχυρή ζήτηση που καταγράφεται μέχρι στιγμής φέτος.

«Το τρίτο τρίμηνο και οι πρώτοι εννέα μήνες του οικονομικού έτους 2025 ήταν ισχυροί. Η στρατηγική μας αποδίδει καρπούς», δήλωσε ο Ebel σε ανακοίνωσή του, καθώς οι ευρωπαϊκές αεροπορικές και ταξιδιωτικές εταιρείες σημείωσαν καλές επιδόσεις στο προηγούμενο τρίμηνο, με τη ζήτηση για ξενοδοχεία και κρουαζιέρες να παραμένει ισχυρή.

Σημειώνεται πως στο β' τρίμηνο για τη χρήση του 2025, η TUI είχε καταγράψει μικρή πτώση στις καλοκαιρινές κρατήσεις, εν μέσω ανησυχιών ότι ο πληθωρισμός και οι μακροοικονομικές ανησυχίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν την όρεξη των καταναλωτών για ταξίδια.