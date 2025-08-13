BofA: Έναρξη κάλυψης για Metlen Plc με σύσταση buy και τιμή-στόχο 66 ευρώ

Αγορές | Αναλύσεις

Όπως αναφέρουν οι αναλυτές της BofA, η πιθανή ένταξη της μετοχής σε διάφορους δείκτες, μετά την εισαγωγή της στο LSE, αποτελεί καταλύτη για αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον.

Σε έναρξη κάλυψης της μετοχής της Metlen Plc στο Λονδίνο ξεκινά η Bank of America, δίνοντας σύσταση buy και τιμή-στόχο 66 ευρώ.

Όπως αναφέρουν οι αναλυτές της BofA, η πιθανή ένταξη της μετοχής σε διάφορους δείκτες, μετά την εισαγωγή της στο LSE, αποτελεί καταλύτη για αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον, εκτιμούν δε ότι οι «παθητικές» εισροές κεφαλαίων θα είναι θετικές για τον τίτλο.

Η BofA σημειώνει επίσης ότι βρίσκει εξαιρετικά ενδιαφέρον το μοντέλο Ενέργεια + Μέταλλα, αναμένει ενίσχυση των τιμών του αλουμινίου και τονίζει ότι η μετοχή της Metlen προσφέρει έκθεση σε αυτή την τάση, ενώ σχολιάζει ότι η Metlen «διδάσκει» τους επενδυτές σχετικά με την κυκλική μεταλλουργία και η αγορά θα αρχίσει να της το αναγνωρίζει. Επίσης, χαρακτηρίζει ως καταλύτες για την εισηγμένη την επέκταση της παραγωγής αλουμίνας τη συνεργασία με τη Rio Tinto και τη δραστηριοποίηση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

