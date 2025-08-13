Ειδήσεις | Ελλάδα

Hellenic Train: Διεκόπη η κυκλοφορία του Προαστιακού στο τμήμα Βραχνέικα - Καμίνια

Αναστέλλονται και τα δρομολόγια των λεωφορείων στο τμήμα Κάτω Αχαΐα-Καμίνια.

Διεκόπη η κυκλοφορία του Προαστιακού στο τμήμα Βραχνέικα-Καμίνια μέχρι νεοτέρας, με εντολή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Ο.Σ.Ε, εξαιτίας της πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας και σε κοντινή απόσταση σε τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train.

Ως εκ τούτου, οι αμαξοστοιχίες του Προαστιακού Πάτρας που εκτελούν δρομολόγια στο τμήμα 'Αγιος Ανδρέας-Καμίνια θα τερματίζουν προσωρινά στον σταθμό Βραχνέικα, μέχρι την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Επίσης, αναστέλλονται και τα δρομολόγια των λεωφορείων στο τμήμα Κάτω Αχαΐα-Καμίνια, μέχρι νεοτέρας.

Η Hellenic Train και το προσωπικό της βρίσκονται σε διαρκή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξυπηρέτηση των επιβατών.

