Tax & Labour | Φορολογικά

ΑΑΔΕ: Λουκέτο και πρόστιμο 10.500 ευρώ σε γνωστό beach restaurant στη Ρόδο

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
ΑΑΔΕ: Λουκέτο και πρόστιμο 10.500 ευρώ σε γνωστό beach restaurant στη Ρόδο
Ακόμα μία περίπτωση φοροδιαφυγής σε τουριστικό προορισμό εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Ακόμα μία περίπτωση φοροδιαφυγής σε τουριστικό προορισμό εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, γνωστή επιχείρηση σε ένα από τα κεντρικότερα σημεία της πόλης της Ρόδου βρέθηκε:

  • να μην έχει διασυνδέσει το POS με την ταμειακή μηχανή, και
  • να μην έχει εκδώσει 62 αποδείξεις αξίας 3.800 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 900 ευρώ

Δηλαδή, δεν είχε προχωρήσει στη διασύνδεση και δεν είχε κόψει αποδείξεις για τη συντριπτική πλειονότητα των ομπρελών, που χρησιμοποιούνταν εκείνη την ώρα, παρά το γεγονός πως έχει έδρα σε περιοχή, όπου μόνο απαρατήρητη δεν περνά.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, το beach restaurant επιβλήθηκε πρόστιμο 10.500 ευρώ και λουκέτο για 48 ώρες.

ΑΑΔΕ: Λουκέτο και πρόστιμο 10.500 ευρώ σε γνωστό beach restaurant στη Ρόδο
Πίσω στο Άρθρο
ΑΑΔΕ: Λουκέτο και πρόστιμο 10.500 ευρώ σε γνωστό beach restaurant στη Ρόδο

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δείτε ποιοι πήραν πάνω από 50.000 ευρώ επιδότηση - Αναλυτικές λίστες

Της Γάζας στο ΥΠΕΞ - Το ελληνικό καλοκαίρι της Κίμπερλι και το βιβλίο Τσίπρα

Στεγαστική κρίση: Πέφτουν στην αγορά ακίνητα από σχολάζουσες κληρονομιές - Προ των πυλών οι νέες ρυθμίσεις

tags:
ΑΑΔΕ
Φοροδιαφυγή
Ρόδος

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider