Σε εξέλιξη φωτιά στο Μαυροβούνι Πέλλας - Δεν απειλούνται κατοικίες

Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 11:15 το πρωί σε χορτολιβαδική έκταση στο Μαυροβούνι της Σκύδρας, στην περιοχή Νέα Ζωή, του νομού Πέλλας.

Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 11:15 το πρωί σε χορτολιβαδική έκταση στο Μαυροβούνι της Σκύδρας, στην περιοχή Νέα Ζωή, του νομού Πέλλας. Από τις φλόγες δεν κινδυνεύουν, έως τώρα, κατοικημένες περιοχές.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, επί τόπου βρίσκονται δώδεκα οχήματα με 28 πυροσβέστες, ενώ δόθηκε εντολή να σηκωθεί ένα ελικόπτερο για να πραγματοποιήσει ρίψεις νερού.

