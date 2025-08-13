Αντίρροπες δυνάμεις στο ΧΑ - «Κρατάει» τις 2.100 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Κινήσεις κατοχύρωσης κερδών, αλλά και επιλεκτικές τοποθετήσεις, στη Λεωφόρο Αθηνών που προέρχεται απο ένα σερί επτά διαδοχικών κερδοφόρων συνεδριάσεων.

Με εναλλαγές προσήμου κινείται την Τετάρτη ο Γενικός Δείκτης της Λεωφόρου Αθηνών, με την αγορά να προέρχεται από ένα σερί επτά διαδοχικών κερδοφόρων συνεδριάσεων -με αθροιστικά κέρδη 7,63% σε επίπεδο Γενικού Δείκτη- το οποίο δίνει αφορμές για κινήσεις κατοχύρωσης κερδών.

Ρευστοποιήσεις σε συγκεκριμένους δεικτοβαρείς τίτλους έφεραν νωρίτερα τον ΓΔ σε οριακά αρνητικό έδαφος, χωρίς ωστόσο να διασπαστεί καθοδικά το επίπεδο των 2.100 μονάδων. Την ίδια στιγμή ωστόσο, η προσφορά απορροφάται και στο ταμπλό εξακολουθούν να καταγράφονται εισροές, επιλεκτικά και με έμφαση κυρίως σε μη τραπεζικά blue chips.

Κινητικότητα καταγράφεται και σε επίπεδο προσυμφωνημένων συναλλαγών, καθώς με τη συμπλήρωση του πρώτου ημιώρου είχαν ήδη περάσει δύο πακέτα στη Eurobank αξίας 2,03 εκατ. και 4,45 εκατ. ευρώ, στην τιμή των 3,461 και 3,454 ευρώ αντίστοιχα, καθώς και ένα πακέτο στην ΕΤΕ αξίας 3,01 εκατ. ευρώ (στην τιμή των 12,96 ευρώ).

Εκτός συνόρων, τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κινούνται σε θετικό έδαφος με κέρδη της τάξης του 0,7% και 0,5% σε Φρανκφούρτη και Παρίσι αντίστοιχα, μετά τα νέα ιστορικά υψηλά που καταγράφηκαν χθες στη Wall Street, με την αγορά να προεξοφλεί μείωση επιτοκίων από τη Fed τον επόμενο μήνα, μετά τα καλύτερα των εκτιμήσεων στοιχεία για τον πληθωρισμό Ιουλίου στις ΗΠΑ.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται λίγο πριν τις 12:30 στις 2.114,66 μονάδες με μικρά κέρδη 0,24%.

Ανοδικά και ο δείκτης των τραπεζών, σε ποσοστό 0,22% στις 2.319,61 μονάδες, ανακάμπτοντας από τις 2.302 μονάδες όπου βρέθηκε να υποχωρεί νωρίτερα. Στη σύνθεση του δείκτη ξεχωρίζει εκ νέου η Attica Bank που καταγράφει νέα μεγάλη άνοδο 6,32% στα 1,38 ευρώ.

Ο τζίρος μέχρι στιγμής στα 51,60 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 9,16 εκατ. ευρώ σε συναλλαγές «πακέτα».

Στο σύνολο του ταμπλό 70 μετοχές κινούνται ανοδικά, έναντι 33 που υποχωρούν και 51 που παραμένουν αμετάβλητες.