Στο Βερολίνο σήμερα ο Ζελένσκι - Θα μετάσχει σε βιντεοδιάσκεψη με Τραμπ και Μερτς

Στο Βερολίνο σήμερα ο Ζελένσκι - Θα μετάσχει σε βιντεοδιάσκεψη με Τραμπ και Μερτς
Βολοντίμιρ Ζελένσκι / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα μεταβεί σήμερα στο Βερολίνο για να μετάσχει μαζί με τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς σε βιντεοδιάσκεψη με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε κυβερνητική πηγή στο Reuters.

H γερμανική εφημερίδα Bild ανακοίνωσε πρώτη, επικαλούμενη μη κατονομαζόμενες πηγές, την επίσκεψη αυτή, η οποία γίνεται καθώς ο Μερτς φιλοξενεί μια σειρά τηλεδιασκέψεων ενόψει της προγραμματισμένης συνόδου κορυφής του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν την Παρασκευή στην Αλάσκα.

Στις συνομιλίες του Μερτς σήμερα θα μετάσχουν επίσης οι ηγέτες της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Βρετανίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας και της ΕΕ, όπως και του NATO.

Η Ουκρανία ελπίζει οι τηλεδιασκέψεις αυτές να εξυπηρετήσουν --τουλάχιστον εν μέρει-- ως ευρωπαϊκό αντίβαρο στη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα, καθώς ο Ζελένσκι και οι υποστηρικτές του προσπαθούν να αποτρέψουν τον κίνδυνο τα συμφέροντα του Κιέβου να θυσιαστούν στον βωμό της αναζήτησης εκεχειρίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

