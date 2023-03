Κομισιόν: Επικοινωνία φον ντερ Λάιεν με Μητσοτάκη, μετά από την τραγωδία στα Τέμπη

Συζητήθηκε η τεχνική υποστήριξη της Κομισιόν στην Ελλάδα για τον εκσυγχρονισμό των σιδηροδρόμων και τη βελτίωση της ασφάλειας τους.

Επικοινωνία με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, είχε τη Δευτέρα η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στον απόηχο του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος με τους δεκάδες νεκρούς στα Τέμπη την περασμένη εβδομάδα.

Όπως ανέφερε με ανάρτηση της στο Twitter η Γερμανίδα αξιωματούχος, συζητήθηκε η τεχνική υποστήριξη της Κομισιόν στην Ελλάδα για τον εκσυγχρονισμό των σιδηροδρόμων και τη βελτίωση της ασφάλειας τους.

This morning I discussed with PM @kmitsotakis further technical support that the EU can provide to Greece to modernise its railways and improve their safety.

Commission and @ERA_railways experts will travel this week to Athens.

Rail safety is paramount.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 6, 2023