Deutsche Bank: Ισχυρότερες προοπτικές για τις ελληνικές τράπεζες - Υψηλότερες τιμές στόχοι

Σε αναβάθμιση των τιμών στόχων για τις ελληνικές τράπεζες και την Τράπεζα Κύπρου προχωρά η Deutsche Bank, διατηρώντας τη σύσταση buy για το σύνολο των τραπεζών.

Σε αναβάθμιση των τιμών-στόχων για τις ελληνικές τράπεζες και την Τράπεζα Κύπρου προχωρά η Deutsche Bank, διατηρώντας τη σύσταση buy για το σύνολο των τραπεζών που καλύπτει, καθώς εκτιμά ότι η ισχυρή λειτουργική επίδοση του κλάδου δημιουργεί προϋποθέσεις για περαιτέρω βελτίωση των αποτελεσμάτων και των αποτιμήσεων.

Στην ανάλυσή της, με τίτλο «The 3Rs: Resilience, Returns and Re-rating», η Deutsche Bank επισημαίνει ότι τα αποτελέσματα του δευτέρου τριμήνου του 2026 ήταν καλύτερα των αναμενομένων, ενισχύοντας την ορατότητα για την πορεία των τραπεζών κατά το επόμενο διάστημα.

Σύμφωνα με τον αναλυτή, οι τέσσερις συστημικές και η Κύπρου συνεχίζουν να παρουσιάζουν ισχυρές επιδόσεις, με την επιτάχυνση των λειτουργικών μεγεθών να αρχίζει σταδιακά να αποτυπώνεται και στις προσδοκίες της αγοράς. Ωστόσο, η Deutsche Bank εκτιμά ότι η αγορά δεν έχει ακόμη αποτιμήσει πλήρως τη βελτίωση της λειτουργικής δυναμικής του κλάδου.

Κεντρικός παράγοντας είναι η ισχυρή πιστωτική επέκταση, με τα επιχειρηματικά δάνεια να καταγράφουν αύξηση 10% σε ετήσια βάση, ενώ η ενίσχυση των όγκων χορηγήσεων συμβάλλει στη διατήρηση της ανθεκτικότητας των καθαρών εσόδων από τόκους.

Η θετική αυτή δυναμική έχει ήδη οδηγήσει σε αναβαθμίσεις των κατευθύνσεων των διοικήσεων για τα μεγέθη του 2026, ενώ παράλληλα η συγκράτηση του λειτουργικού κόστους συνεχίζει να στηρίζει τη βελτίωση των δεικτών αποδοτικότητας. Σημαντικό πλεονέκτημα για τον κλάδο παραμένει, σύμφωνα με τη Deutsche Bank, και η ποιότητα του ενεργητικού. Ο μέσος δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) έχει υποχωρήσει περίπου στο 2,2%, διαμορφώνοντας ένα σαφώς ισχυρότερο πιστωτικό προφίλ για τις τράπεζες.

Η Deutsche Bank εκτιμά ότι ο συνδυασμός της ανθεκτικότητας των εσόδων, της πιστωτικής ανάπτυξης, της βελτίωσης της λειτουργικής αποδοτικότητας και της ισχυρής ποιότητας ενεργητικού προσφέρει υψηλή ορατότητα ως προς την πορεία των κερδών. Παράλληλα, θεωρεί ότι η δυναμική αυτή δεν έχει αποτυπωθεί πλήρως στις τρέχουσες αποτιμήσεις, ιδιαίτερα καθώς οι ελληνικές και κυπριακές τράπεζες εμφανίζουν, κατά την εκτίμησή της, υψηλότερες προοπτικές ανάπτυξης σε σχέση με αρκετές ευρωπαϊκές τράπεζες.

Ανεβαίνουν οι τιμές στόχοι

Στο πλαίσιο αυτό, η Deutsche Bank αναθεωρεί ανοδικά τις τιμές στόχους:

Alpha Bank: στα 5,10 ευρώ από 4,80

Τράπεζα Κύπρου: στα 12,35 ευρώ από 11,25

Πειραιώς: στα 11,30 ευρώ από 10,15

Eurobank: στα 5,45 ευρώ από 5,00

Εθνική Τράπεζα: στα 18,55 ευρώ από 17,10

Οι αναθεωρήσεις αποτυπώνουν την εκτίμηση της Deutsche Bank ότι η βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών μπορεί να συνεχιστεί, δημιουργώντας περιθώριο για περαιτέρω αναβάθμιση των αποτιμήσεων του κλάδου. Η βασική θέση του οίκου συμπυκνώνεται, επομένως, σε τρεις άξονες. Ανθεκτικότητα των εσόδων και των κερδών, υψηλές αποδόσεις και περιθώριο για περαιτέρω re-rating των τραπεζικών μετοχών.