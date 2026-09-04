Bitcoin: Οι δύο μετοχές που μπορούν να απογειωθούν στο επόμενο bull run

Ποιες μετοχές μπορούν να επωφεληθούν από τον επόμενο μεγάλο ανοδικό κύκλο του Bitcoin. Τι δείχνει η τεχνική ανάλυση του Αντώνη Κοφινάκου.

Στις 18 Ιουλίου, μέσα από την ανάλυσή μας στο Insider «Πόσο κοντά βρισκόμαστε στον επόμενο μεγάλο ανοδικό κύκλο του bitcoin», είχαμε επισημάνει ότι το Bitcoin βρισκόταν κοντά στην ολοκλήρωση της πολύμηνης διορθωτικής του κίνησης, προσδιορίζοντας συγκεκριμένα Observation Points για την επιβεβαίωση της επόμενης ανοδικής φάσης.

Περίπου έναν μήνα αργότερα, οι θετικές εξελίξεις γύρω από το Digital Asset Market CLARITY Act στις ΗΠΑ λειτούργησαν ως σημαντικός καταλύτης για την αγορά των crypto, ενισχύοντας την ανοδική κίνηση του Bitcoin. Η χρονική ακολουθία έχει ιδιαίτερη σημασία: η τεχνική εικόνα και τα κρίσιμα επίπεδα είχαν προσδιοριστεί πριν εμφανιστεί ο καταλύτης που επιτάχυνε την άνοδο.

Στην ανάλυση της 18ης Ιουλίου είχαμε προσδιορίσει εκ των προτέρων τρία Observation Points: 67.246, 82.823 και 97.856 δολάρια. Είχαμε επίσης αναφέρει ότι η διάσπαση των 82.823 θα ενίσχυε σημαντικά την πιθανότητα ολοκλήρωσης της διορθωτικής δομής και μετάβασης του Bitcoin σε νέα ανοδική τάση.

Η επικείμενη ενεργοποίηση του επόμενου Observation Point στις 82.823 μονάδες ενισχύει πλέον το σενάριο ανάπτυξης του Wave 3.3. Σύμφωνα με τη κυματική μέτρηση, το συγκεκριμένο κύμα έχει τη δυνατότητα να οδηγήσει το Bitcoin όχι μόνο προς το προηγούμενο ιστορικό υψηλό των 126.203 δολαρίων, αλλά και αισθητά υψηλότερα.

Ποιες μετοχές μπορούν να επωφεληθούν από τον επόμενο μεγάλο ανοδικό κύκλο

Η Coinbase είναι εισηγμένη στο Nasdaq με ticker «COIN» και η δραστηριότητά της βρίσκεται στον πυρήνα της αγοράς crypto, επομένως αποτελεί διαφορετικό τρόπο έκθεσης στον ευρύτερο κύκλο των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Η τεχνική εικόνα της Coinbase παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η διορθωτική κίνηση έχει διαμορφώσει έναν σχηματισμό Expanding Triangle, ο οποίος, σύμφωνα με την κυματική μας προσέγγιση, μπορεί να σηματοδοτεί την ολοκλήρωση του Wave 2.

Η πρώτη ουσιαστική ένδειξη αλλαγής της βραχυπρόθεσμης τάσης δόθηκε με την ανοδική διάσπαση του Observation Point των 182 δολαρίων. Πλέον, η προσοχή στρέφεται στο επόμενο και σημαντικότερο επίπεδο των 223 δολαρίων.

Μια επιβεβαιωμένη ανοδική διάσπαση του συγκεκριμένου επιπέδου θα ενίσχυε σημαντικά το σενάριο ολοκλήρωσης της διορθωτικής δομής και μετάβασης της μετοχής σε ένα νέο προωθητικό ανοδικό κύμα, το οποίο, βάσει της Elliott Wave μέτρησης που παρουσιάζεται στο διάγραμμα, διαθέτει αισθητά υψηλότερες προεκτάσεις.

Strategy (MSTR): Η πιο άμεση χρηματιστηριακή σύνδεση με το Bitcoin

Η περίπτωση της Strategy παρουσιάζει ακόμη πιο άμεση σύνδεση με την πορεία του Bitcoin. Η εταιρεία έχει υιοθετήσει το Bitcoin ως το βασικό αποθεματικό περιουσιακό στοιχείο της και, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, κατέχει 845.050 BTC, αποτελώντας τον μεγαλύτερο θεσμικό κάτοχο Bitcoin παγκοσμίως

Ως αποτέλεσμα, η πορεία της μετοχής της παρουσιάζει ιδιαίτερα αυξημένη ευαισθησία στις μεταβολές της αγοράς του Bitcoin, χωρίς βέβαια η σχέση αυτή να είναι απόλυτα γραμμική.

Από τεχνικής πλευράς, η μετοχή φαίνεται να έχει ολοκληρώσει μια διορθωτική δομή Wave 2, ενώ παράλληλα έχει διαμορφωθεί ένας σχηματισμός inverse Head & Shoulders.

Το σημαντικό Observation Point εντοπίζεται στα 198 δολάρια. Μία επιβεβαιωμένη ανοδική διάσπαση του συγκεκριμένου επιπέδου θα ενίσχυε σημαντικά το σενάριο ολοκλήρωσης της διόρθωσης και έναρξης ενός νέου προωθητικού ανοδικού κύματος. Το νέο προωθητικό κύμα το οποίο θα ακολουθήσει αναμένουμε να ξεπεράσει το τελευταίο προωθητικό κύμα, δηλαδή να σημειώσει νέα ιστορικά υψηλά.