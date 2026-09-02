Ο Τραμπ θέλει να μετονομάσει τα Στενά του Ορμούζ σε «Στενά του Τραμπ»

Μετά τη μετονομασία της Λίμνης Οντάριο σε Λίμνη της Αμερικής, ο Τραμπ προτείνει τα Στενά του Ορμούζ να αλλάξουν όνομα σε Στενά του Τραμπ.

Μετά τη μετονομασία της Λίμνης Οντάριο στα σύνορα με τον Καναδά σε Λίμνη της Αμερικής, ο Τραμπ προτείνει τα Στενά του Ορμούζ να αλλάξουν όνομα σε «Στενά του Τραμπ».

Ειδικότερα, σε νέα του ανάρτησή του στο Truth Social αναφέρει:

«Τώρα που το έχουμε υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ, θα πρέπει να αλλάξουμε το όνομα των Στενών του Ορμούζ σε Στενά Τραμπ; Όπως και η ίδια η Αμερική, θα ήταν “πιο καυτά” από ποτέ!».