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Ο Τραμπ θέλει να μετονομάσει τα Στενά του Ορμούζ σε «Στενά του Τραμπ»

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Ο Τραμπ θέλει να μετονομάσει τα Στενά του Ορμούζ σε «Στενά του Τραμπ»
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Μετά τη μετονομασία της Λίμνης Οντάριο σε Λίμνη της Αμερικής, ο Τραμπ προτείνει τα Στενά του Ορμούζ να αλλάξουν όνομα σε Στενά του Τραμπ.

Μετά τη μετονομασία της Λίμνης Οντάριο στα σύνορα με τον Καναδά σε Λίμνη της Αμερικής, ο Τραμπ προτείνει τα Στενά του Ορμούζ να αλλάξουν όνομα σε «Στενά του Τραμπ».

Ειδικότερα, σε νέα του ανάρτησή του στο Truth Social αναφέρει:

«Τώρα που το έχουμε υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ, θα πρέπει να αλλάξουμε το όνομα των Στενών του Ορμούζ σε Στενά Τραμπ; Όπως και η ίδια η Αμερική, θα ήταν “πιο καυτά” από ποτέ!».

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tags:
Ντόναλντ Τραμπ
Στενά του Ορμούζ
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