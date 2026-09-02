Βραζιλιάνικες εκλογές: Κλείνει η «ψαλίδα» ανάμεσα σε Λούλα και Μπολσονάρου

Το προβάδισμα που διατηρεί ο απερχόμενος πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα επί του ακροδεξιού αντιπάλου του στις προεδρικές εκλογές.

Το προβάδισμα που διατηρεί ο απερχόμενος πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα επί του ακροδεξιού αντιπάλου του στις προεδρικές εκλογές, του γερουσιαστή Φλάβιο Μπολσονάρου, μειώθηκε ακόμη περισσότερο και οι δυο τους φαίνεται ότι θα δώσουν μια αμφίρροπη μάχη τον Οκτώβριο, σύμφωνα με μια δημοσκόπηση της εταιρείας Quaest για λογαριασμό του τηλεοπτικού καναλιού Globo.

Εάν οι δυο τους περάσουν στον δεύτερο γύρο, ο Λούλα θα κέρδιζε τις εκλογές με ποσοστό 42%, έναντι 41% για τον πρωτότοκο γιο του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου. Δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας, στις 14 Αυγούστου, έδειχνε τον Λούλα να προηγείται με ποσοστό 43% έναντι 40% για τον Μπολσονάρου.

Στον πρώτο γύρο ο Λούλα προηγείται επίσης με 37% και ακολουθούν ο Μπολσονάρου (30%), ο Αουγούστο Κούρι (10%) και ο Ρενάν Σάντος (3%).

Η δημοσκόπηση αυτή είναι η τρίτη κατά σειρά αυτήν την εβδομάδα που φέρνει τον ψυχίατρο και συγγραφέα Αουγούστο Κούρι στην τρίτη θέση, κάτι που αποδίδεται στις τηλεοπτικές εμφανίσεις του και την εκστρατεία του σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης.

Εάν κανείς από τους υποψηφίους δεν συγκεντρώσει ποσοστό πάνω από 50% στον πρώτο γύρο, οι δύο πρώτοι θα αναμετρηθούν μεταξύ τους σε δεύτερο γύρο.

Στη δημοσκόπηση της Quaest συμμετείχαν 2.004 ψηφοφόροι και το περιθώριο στατιστικού λάθους ανέρχεται στις 2 μονάδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ