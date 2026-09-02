Eurobank: Από 4 Σεπτεμβρίου στο ταμπλό οι νέες μετοχές της ΑΜΚ μετά την άσκηση των options

Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου ξεκινά στη Euronext Athens η διαπραγμάτευση των 6.555.561 νέων κοινών μετοχών της Eurobank, οι οποίες προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά 1,44 εκατ. ευρώ.

Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου ξεκινά στη Euronext Athens η διαπραγμάτευση των 6.555.561 νέων κοινών μετοχών της Eurobank, οι οποίες προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά 1,44 εκατ. ευρώ, μετά την άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock options) από στελέχη και εργαζομένους.

Ειδικότερα, τα δικαιώματα ασκήθηκαν από 231 δικαιούχους, μέλη της διοίκησης και του προσωπικού της Eurobank και συνδεδεμένων εταιρειών, με τιμή διάθεσης 0,23 ευρώ ανά μετοχή, στο πλαίσιο του σχετικού προγράμματος stock options.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας στις 28 Αυγούστου 2026 και καταχωρίστηκε στο ΓΕΜΗ την 1η Σεπτεμβρίου. Συγκεκριμένα, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 1.442.223,42 ευρώ, μέσω της έκδοσης 6.555.561 νέων κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,22 ευρώ και τιμής διάθεσης 0,23 ευρώ η καθεμία.

Μετά την αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank ανέρχεται σε 794.193.255,46 ευρώ και διαιρείται σε 3.609.969.343 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,22 ευρώ η καθεμία.

Η Euronext Athens ενέκρινε στις 2 Σεπτεμβρίου την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση, η οποία θα ξεκινήσει στις 4 Σεπτεμβρίου. Από την ίδια ημερομηνία, το σύνολο των εισηγμένων και διαπραγματεύσιμων μετοχών της Eurobank θα διαμορφωθεί σε 3.609.969.343 κοινές ονομαστικές μετοχές.