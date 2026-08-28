ΠΟΥ: Τερματισμός της επιδημίας Έμπολα στην Ουγκάντα - 42 ημέρες χωρίς νέο κρούσμα

Η ολοκλήρωση της περιόδου των 42 ημερών, που ισοδυναμεί με το διπλάσιο του ανώτατου ορίου της περιόδου επώασης για τον Έμπολα, αποτελεί κρίσιμο βήμα.

Τα Αφρικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (Africa CDC) και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσαν τη λήξη του συναγερμού, με το τέλος της επιδημίας Έμπολα που οφείλεται στον ιό Μπουντιμπούγκιο (Bundibugyo) στην Ουγκάντα. Η λήξη του συναγερμού έρχεται μετά από την πάροδο 42 συνεχόμενων ημερών χωρίς νέο επιβεβαιωμένο κρούσμα από τότε που ο τελευταίος ασθενής της χώρας, ένα εισαγόμενο κρούσμα, έλαβε εξιτήριο στις 16 Ιουλίου 2026.

Οι 42 ημέρες, το διεθνές σημείο αναφοράς για τερματισμό επιδημίας Έμπολα

Η ολοκλήρωση της περιόδου των 42 ημερών, που ισοδυναμεί με το διπλάσιο του ανώτατου ορίου της περιόδου επώασης για τον Έμπολα, αποτελεί κρίσιμο βήμα, καθώς παρέχει μια πρόσθετη εγγύηση ότι δεν έχουν παραλειφθεί αλυσίδες μετάδοσης που σχετίζονται με το τελευταίο εισαγόμενο κρούσμα. Η αντίστροφη μέτρηση των 42 ημερών είναι το διεθνώς καθιερωμένο σημείο αναφοράς για τον προσδιορισμό του τερματισμού της μετάδοσης που συνδέεται με μια έξαρση του Έμπολα.

«Η Ουγκάντα ​​έχει αποδείξει ότι με αποφασιστική δράση, τα κρούσματα Έμπολα μπορούν να τεθούν υπό γρήγορο έλεγχο», δήλωσε ο Δρ. Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ. «Με έμφαση στην ετοιμότητα, την αυξημένη επιτήρηση για τον εντοπισμό πιθανών κρουσμάτων σε εγκαταστάσεις υγείας και κοινότητες και την προσεκτική διαχείριση των σημείων εισόδου, οι χώρες μπορούν να διατηρήσουν την κυκλοφορία ανθρώπων και αγαθών, διασφαλίζοντας παράλληλα την ασφάλεια των ανθρώπων ή τη λήψη φροντίδας εάν είναι άρρωστοι» πρόσθεσε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ.

Γρήγορη διακοπή των αλυσίδων μετάδοσης

Η Ουγκάντα, με την υποστήριξη εθνικών και διεθνών εταίρων, διέκοψε γρήγορα την τοπική μετάδοση και απέτρεψε την ευρύτερη εξάπλωση μέσω ισχυρής κυβερνητικής ηγεσίας και έγκαιρων ολοκληρωμένων δράσεων, όπως ανίχνευση και επιβεβαίωση κρουσμάτων, ιχνηλάτηση επαφών, απομόνωση και κλινική φροντίδα, πρόληψη και έλεγχος λοιμώξεων, συμμετοχή της κοινότητας και ενισχυμένη επιτήρηση σε εγκαταστάσεις υγείας και σημεία εισόδου.

«Η Ουγκάντα ​​έχει δείξει ότι ο Έμπολα μπορεί να σταματήσει όταν η ηγεσία ενεργεί αποφασιστικά, οι κοινότητες είναι αξιόπιστες και τα συστήματα δημόσιας υγείας φτάνουν γρήγορα στους ανθρώπους», δήλωσε η Α.Ε. Δρ. Τζιν Κασέγια (Jean Kaseya), Γενική Διευθύντρια του CDC για την Αφρική. «Αυτή είναι μια νίκη για την Ουγκάντα ​​και ένα σημαντικό μάθημα για την ήπειρό μας. Πρέπει τώρα να προστατεύσουμε αυτό το επίτευγμα, επιταχύνοντας παράλληλα την αντίδραση στη ΛΔΚ. Θα είμαστε ασφαλείς μόνο όταν σταματήσει η μετάδοση παντού» υπογράμμισε η γενική διευθύντρια του CDC για την Αφρική.

Η Ουγκάντα ​​ανακοίνωσε τη διακοπή της τοπικής μετάδοσης στις 28 Ιουλίου, μετά από 42 ημέρες χωρίς νέο κρούσμα εγχώριας μετάδοσης. Τα μέτρα ελέγχου της επιδημίας, συμπεριλαμβανομένης της επιτήρησης της νόσου, συνεχίστηκαν μετά την έξοδο του τελευταίου εισαγόμενου ασθενούς στις 16 Ιουλίου. Η ολοκλήρωση αυτής της πρόσθετης περιόδου παρακολούθησης επιβεβαιώνει ότι δεν έχει εντοπιστεί περαιτέρω μετάδοση στη χώρα.

«Ο τερματισμός μιας επιδημίας Έμπολα είναι ένα σημαντικό ορόσημο, αλλά το διαρκές επίτευγμα είναι μια ισχυρότερη ικανότητα προστασίας των ανθρώπων από μελλοντικές απειλές για την υγεία. Η Ουγκάντα ​​έχει δείξει τι μπορούν να προσφέρουν οι διαρκείς επενδύσεις στην ετοιμότητα. Ο ΠΟΥ θα συνεχίσει να συνεργάζεται με την κυβέρνηση και τους εταίρους του για να βοηθήσει στη διατήρηση αυτών των κερδών και να διατηρήσει τις κοινότητες ασφαλείς», δήλωσε ο Δρ. Μοχάμεντ Τζανάμπι, Περιφερειακός Διευθυντής του ΠΟΥ για την Αφρική.

20 επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου Έμπολα κατά την επιδημία στην Ουγκάντα

Κατά τη διάρκεια της επιδημίας, η Ουγκάντα ​​ανέφερε 20 επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου Έμπολα που προκλήθηκε από τον ιό Bundibugyo μετά την κήρυξη της επιδημίας στις 15 Μαΐου 2026. Δεκαπέντε κρούσματα εισήχθησαν από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ενώ πέντε μεταδόθηκαν τοπικά μεταξύ επαφών και εργαζομένων στον τομέα της υγείας που συνδέονταν με εισαγόμενα κρούσματα. Δεκαοκτώ άτομα ανάρρωσαν και δύο πέθαναν. Περισσότερες από 800 επαφές εντοπίστηκαν και παρακολουθήθηκαν.

Συνεχίζεται η επιδημία στο Κονγκό

Αυτό το ορόσημο έρχεται καθώς η επιδημία του Έμπολα συνεχίζεται στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Οι στενοί κοινωνικοί και οικονομικοί δεσμοί, οι συχνές μετακινήσεις πληθυσμών και το διασυνοριακό εμπόριο σημαίνουν ότι οι γειτονικές χώρες εξακολουθούν να διατρέχουν κίνδυνο εισαγόμενων κρουσμάτων.

Ο ΠΟΥ συνεχίζει να συμβουλεύει κατά των περιορισμών στα ταξίδια και το εμπόριο που σχετίζονται με τις επιδημίες του Έμπολα. Ο ΠΟΥ δεν συνιστά την αναστολή πτήσεων, το κλείσιμο των συνόρων ή την άρνηση εισόδου σε ταξιδιώτες από τις πληγείσες χώρες. Οι χώρες ενθαρρύνονται να διατηρήσουν τα διεθνή ταξίδια και το εμπόριο, εφαρμόζοντας παράλληλα αναλογικά μέτρα δημόσιας υγείας που υποστηρίζουν την έγκαιρη ανίχνευση, την ετοιμότητα και τη διασυνοριακή συνεργασία.

Το Αφρικανικό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) και ο ΠΟΥ ζητούν βελτιωμένη ετοιμότητα και ετοιμότητα για επιδημίες με συνεχή επιτήρηση ασθενειών και ικανότητα δοκιμών, ταχεία διερεύνηση συναγερμού, ισχυρή πρόληψη και έλεγχο των λοιμώξεων σε εγκαταστάσεις υγείας και κοινότητες, διαρκή συμμετοχή της κοινότητας και στενό επιχειρησιακό συντονισμό πέρα ​​από τα σύνορα.

Και οι δύο οργανισμοί θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν τις κυβερνήσεις της Ουγκάντα ​​και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό στο πλαίσιο του κοινού σχεδίου ηπειρωτικής ετοιμότητας και αντίδρασης. Ο τερματισμός της μετάδοσης στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό παραμένει κεντρική προτεραιότητα για την προστασία των κοινοτήτων σε ολόκληρη την περιοχή.