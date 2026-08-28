Στην 8η θέση της Ευρώπης το «Ελευθέριος Βενιζέλος» σε εμπορικές πτήσεις

Ο μεγαλύτερος αριθμός εμπορικών πτήσεων (τακτικών και μη τακτικών) καταγράφηκε στο αεροδρόμιο Schiphol του Άμστερνταμ στην Ολλανδία.

Στην όγδοη θέση των αεροδρομίων με την μεγαλύτερη εμπορική αεροπορική κίνηση βρέθηκε το «Ελευθέριος Βενιζέλος» για το 2025.

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, ο μεγαλύτερος αριθμός εμπορικών πτήσεων (τακτικών και μη τακτικών) καταγράφηκε στο αεροδρόμιο Schiphol του Άμστερνταμ της Ολλανδίας με 488.000 πτήσεις. Ακολούθησαν το Charles de Gaulle στη Γαλλία, με 476.000 πτήσεις, και το Frankfurt/Main στη Γερμανία, με 457.000 πτήσεις.

Μεταξύ των 10 αεροδρομίων με τον μεγαλύτερο αριθμό εμπορικών πτήσεων, τα υψηλότερα ποσοστά μη τακτικών πτήσεων καταγράφηκαν στο Αθήνα/Ελευθέριος Βενιζέλος στην Ελλάδα (5,2%), στο Adolfo Suárez Madrid-Barajas στην Ισπανία (4,8%) και στο København/Kastrup στη Δανία (4,1%).

Συνολικά, για το 2025, καταγράφηκαν στην ΕΕ 6,9 εκατομμύρια εμπορικές πτήσεις, σημειώνοντας αύξηση 3,8% σε σύγκριση με το 2024, όταν είχαν καταγραφεί 6,7 εκατομμύρια πτήσεις. Ο αριθμός των πτήσεων αυξάνεται συνεχώς από το 2021 και το 2025 επανήλθε σε επίπεδα αντίστοιχα με εκείνα της προ πανδημίας περιόδου, όταν το 2019 είχαν καταγραφεί 7 εκατομμύρια πτήσεις.

Οι μη τακτικές εμπορικές πτήσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται οι πτήσεις τσάρτερ και άλλες ειδικές πτήσεις, αντιπροσώπευαν το 8,5% του συνόλου των πτήσεων το 2025. Οι θερινοί μήνες κατέγραψαν τα υψηλότερα ποσοστά μη τακτικών πτήσεων: τον Ιούνιο πραγματοποιήθηκαν συνολικά 648.707 πτήσεις, με το ποσοστό των μη τακτικών να ανέρχεται στο 11,2%, τον Ιούλιο καταγράφηκαν 690.855 πτήσεις, με ποσοστό 12,3%, ενώ τον Αύγουστο πραγματοποιήθηκαν 693.046 πτήσεις, εκ των οποίων το 11,4% ήταν μη τακτικές.