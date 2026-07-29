BMW: Καταργεί 8.000 θέσεις εργασίας παγκοσμίως με επίκεντρο τη Γερμανία

Οι περικοπές των θέσεων εργασίας έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσουν τον ερχόμενο Οκτώβριο και να συνεχιστούν μέχρι το τέλος του επόμενου έτους.

Πακέτα εθελούσιας αποχώρησης σε χιλιάδες εργαζομένους της στη Γερμανία προσφέρει η BMW, καθώς προσπαθεί να εξορθολογίσει τη δομή της για να ανταγωνιστεί καλύτερα τις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg, οι αποχωρήσεις στη Γερμανία θα αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος των περίπου 8.000 θέσεων εργασίας που σκοπεύει να καταργήσει σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό αντιστοιχεί σε περίπου το 5% του συνολικού εργατικού δυναμικού της, και αποτελεί την τελευταία κίνηση σε μια σειρά μέτρων αναδιάρθρωσης που λαμβάνει η ταλαιπωρημένη αυτοκινητοβιομηχανία της χώρας.

Οι περικοπές των θέσεων εργασίας έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσουν τον ερχόμενο Οκτώβριο και να συνεχιστούν μέχρι το τέλος του επόμενου έτους.

Η πρόταση θα απευθυνθεί σε προσωπικό των τμημάτων έρευνας, ανάπτυξης, σχεδιασμού και άλλων εταιρικών λειτουργιών, ενώ οι εργάτες των εργοστασίων δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής, ανέφεραν οι πηγές. Η BMW σκοπεύει επίσης να εξορθολογίσει τα διοικητικά της κλιμάκια τους επόμενους μήνες, στο πλαίσιο των ευρύτερων περικοπών, πρόσθεσαν.

Η διοίκηση της εταιρίας θα επιβεβαιώσει ταυτόχρονα την ισχύουσα εγγύηση απασχόλησης, η οποία παραμένει ενεργή όσο η εταιρία έχει θετικό πρόσημο στα προ φόρων κέρδη της, ενώ αμετάβλητες θα παραμείνουν οι ειδικές καταβολές επιδομάτων αδείας και δώρων Χριστουγέννων. Η BMW πάντως είχε ήδη μειώσει το ύψος του δώρου πριν από δύο χρόνια.

Σε αντίθεση με τους ανταγωνιστές της ωστόσο η BMW αφήνει σε μεγάλο βαθμό ανέπαφη από τα μέτρα αναδιάρθρωσης την παραγωγή της, τουλάχιστον εντός Γερμανίας. Την ίδια ώρα στην Volkswagen τα σχέδια μείωσης κόστους θα μπορούσαν να οδηγήσουν στο κλείσιμο τεσσάρων εργοστασίων, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη συζήτηση για την κατάργηση άλλων 50.000 θέσεων εργασίας. Πριν από λίγες ημέρες και η Porsche, εταιρία του ομίλου VW, ανακοίνωσε σχέδιο για περικοπή 5.000 θέσεων.

H ΒΜW αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα όμως και στην αγορά της Κίνας, η οποία επί χρόνια ήταν ο μεγαλύτερος εγγυητής των κερδών της. Οι ειδικοί του κλάδου εκτιμούν ότι σε καλές χρονιές, περίπου τα μισά από τα κέρδη των Γερμανών κατασκευαστών της premium κατηγορίας αυτοκινήτων παράγονταν στην Κίνα. Τώρα, η αγορά διαβρώνεται, καθώς μαίνεται πόλεμος τιμών για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και η ζήτηση για οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης έχει μειωθεί κατακόρυφα. Είναι ενδεικτικό ότι τα εργοστάσια της BMW στην Κίνα λειτουργούν πλέον στο 50-60% της δυναμικότητάς τους. Οι περαιτέρω δυσκολίες έχουν επίσης σχέση με την πολιτική δασμών των ΗΠΑ και γενικότερα με την εμπορική διαμάχη Ευρώπης - ΗΠΑ - Κίνας. Ως αποτέλεσμα, η εταιρία της Βαυαρίας αναμένει τώρα «σημαντική» και όχι πλέον «μέτρια» μείωση των κερδών της, κατά περίπου 15%.