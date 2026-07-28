Τραμπ: «Είχαμε μερικές πολύ καλές συνομιλίες με το Ιράν» - Επαναλαμβάνει την απειλή να πλήξει στόχους

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι έγιναν καλές συνομιλίες με το Ιράν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι έγιναν καλές συνομιλίες με το Ιράν, αν και επανέλαβε τις απειλές του να στοχοθετήσει το όρος Πίκαξ καθώς και γέφυρες και σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία με την Τεχεράνη.

Σε συνέντευξη με το Fox News, ο Τραμπ είπε ότι θέλει να αποφύγει τη στοχοθέτηση γεφυρών και σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Ιράν εάν είναι δυνατό. «Είναι μια πολύ, πολύ ευαίσθητη ισορροπία. Επομένως νομίζω ότι έχουμε μια πολύ ισχυρή θέση αυτή τη στιγμή. Ξέρουν πως θα το κάνω αυτό αν δεν κάνουν συμφωνία», είπε ο Τραμπ.

«Δεν μπορούμε πια να τους έχουμε να σπάνε συμφωνίες». «Είχαμε μερικές πολύ καλές συνομιλίες», είπε ο Τραμπ για το Ιράν.

Ο Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο αργότερα σήμερα αφότου οι δύο χώρες εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον του Ιράν τον Φεβρουάριο.

Ο Τραμπ ρωτήθηκε σχετικά με αναφορές σύμφωνα με τις οποίες ο Νετανιάχου σχεδιάζει να του μιλήσει σχετικά με εργασία που γίνεται σε εγκατάσταση που συνδέεται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν γνωστή στη Δύση ως Pickaxe Mountain [Κου ι Κολάνγκ Γκαζ Λα], μια οχυρωμένη εγκατάσταση σε μεγάλο βάθος κάτω από το έδαφος κοντά σε μία από τις κυριότερες πυρηνικές εγκαταστάσεις της Τεχεράνης.

«Δεν χρειάζομαι τον Μπίμπι για να μου το πει. Ο Μπίμπι μου το λέει αυτό επειδή θέλει να συνεχίσω να ασχολούμαι», είπε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος, αναφερόμενος στον Νετανιάχου. «Ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει στο Pickaxe Mountain. Δεν είναι μεγάλο πρόβλημα. Εξουδετερώσαμε τις πυρηνικές εγκαταστάσεις τους, και θα πρέπει να καταστρέψουμε το Pickaxe Mountain αν δεν κάνουμε συμφωνία. Δεν κάνουμε συμφωνία, θα το καταστρέψουμε πολύ εύκολα», είπε ο Τραμπ.

Συζήτηση Τραμπ με Ζελένσκι για τις παραδόσεις πυραύλων Patriot στο Κίεβο

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε σήμερα στον Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό ομόλογό του, από τον οποίο ζητά να δώσει το «πράσινο φως» για την αγορά πυραύλων Patriot, που θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την αντιαεροπορική άμυνα του Κιέβου.

Η συνάντηση έγινε κεκλεισμένων των θυρών και διήρκησε περίπου μία ώρα. Ο Ζελένσκι ανέφερε στη συνέχεια ότι είχε μια «καλή συνάντηση» με τον Τραμπ στο Οβάλ Γραφείιο, με τον οποίο συζήτησε το θέμα της χορήγησης άδειας στο Κίεβο για την παραγωγή πυραύλων Patriοt. Πρόσθεσε ότι συζήτησαν επίσης τις πιθανότητες αναθέρμανσης των ειρηνευτικών συνομιλιών.

Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν σε μια περίοδο που Ουκρανία και Ρωσία εντείνουν τα πλήγματά τους η μία εναντίον της άλλης και οι διπλωματικές προσπάθειες των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου βρίσκονται σε νεκρό σημείο, τέσσερα και πλέον χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή στο ουκρανικό έδαφος.

«Απόλυτη προτεραιότητάς μας είναι η άμυνα απέναντι στους βαλλιστικούς πυραύλους» ανέφερε ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα Χ κατά την άφιξή τους στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ο Ιούνιος ήταν ο φονικότερος μήνας για τους Ουκρανούς αμάχους από τον Απρίλιο του 2022, καθώς η Ρωσία πολλαπλασίασε τις επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους, που είναι δύσκολο να αναχαιτιστούν. Μόνο τα αντιαεροπορικά συστήματα Patriot είναι ικανά να τους καταρρίψουν, όμως η Ουκρανία αντιμετωπίζει σοβαρή έλλειψη πυραύλων αναχαίτισης PAC-3. Οι ελλείψεις επιδεινώθηκαν αφού ξεκίνησε ο πόλεμος των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, τον Φεβρουάριο.

Ένας υψηλόβαθμος Ουκρανός αξιωματούχος είπε ότι η Μόσχα σχεδιάζει να αυξήσει και άλλο τις επιθέσεις της, αναπτύσσοντας εκτοξευτήρες κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Τον Αύγουστο αναμένει νέες παραδόσεις βαλλιστικών πυραύλων από τη Βόρεια Κορέα. «Είναι κρίσιμης σημασίας να επιτρέψει η Ουάσιγκτον την αγορά μιας παρτίδας πυραύλων Patriot», πρόσθεσε, χωρίς να διευκρινίσει πόσους ζητά το Κίεβο. «Αρκετούς για να αναχαιτίσουμε όσους εκτοξεύει ο Πούτιν μέσα σε έναν μήνα», είπε μόνο.

«Πολλά θα εξαρτηθούν από τη διάθεση του προέδρου Τραμπ», παραδέχτηκε ο ίδιος.

Μόνο τον Ιούλιο η Μόσχα εξαπέλυσε 120 βαλλιστικούς και αντιπλοϊκούς πυραύλους εναντίον της Ουκρανίας και από αυτούς αναχαιτίστηκαν οι 35, σύμφωνα με την πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας. Συγκριτικά, ολόκληρο το 2024 η Ρωσία είχε εκτοξεύσει περί τους 250-320 πυραύλους, με βάση τις εκτιμήσεις ειδικών.

Η συνάντηση του Ζελένσκι με τον Τραμπ έγινε στο περιθώριο της κηδείας του γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, ο οποίος ήταν ανέκαθεν ένθερμος υποστηρικτής της Ουκρανίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ