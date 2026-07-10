Σπριντ 50 ημερών για να τεθούν σε ισχύ οι μειώσεις τιμών στο ράφι - Τι περιλαμβάνει η συμφωνία κυβέρνησης-αγοράς

Σε 12 κατηγορίες προϊόντων θα υπάρξουν μειώσεις τιμών τουλάχιστον 5% από τα τέλη του καλοκαιριού. Ποιες μπαίνουν και ποιες δεν θα συμπεριληφθούν. Ποιος θα είναι ο ρόλος της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς

Σε αγώνα δρόμου αναμένεται να επιδοθεί το επόμενο διάστημα η αγορά, προκειμένου μέχρι τα τέλη Αυγούστου να είναι σε θέση να εφαρμοστεί η νέα εθελοντική πρωτοβουλία για μειώσεις τιμών τουλάχιστον 5% σε μια σειρά από βασικά είδη διατροφής και άλλα καταναλωτικά αγαθά, απαραίτητα για κάθε ελληνικό νοικοκυριό. Οι επόμενες εβδομάδες θα είναι κρίσιμες για την υλοποίηση της συμφωνίας, ενώ στο τέλος της ημέρας μένει να φανεί τελικά πόσα και ποια προϊόντα θα βρεθούν με... ταμπελάκι με μειωμένη τιμή, προκειμένου να υπάρξει ουσιαστική ελάφρυνση για τα ελληνικά νοικοκυριά, τα οποία εξακολουθούν να στενάζουν υπό το βάρος της ακρίβειας.

Το πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ κυβέρνησης και εκπροσώπων της αγοράς για δραστικές μειώσεις τιμών σε μια σειρά από βασικά προϊόντα που πωλούνται στο ράφι, οριστικοποιήθηκε χθες σε συνάντηση στο υπουργείο Ανάπτυξης κι ενώ λίγη ώρα νωρίτερα είχαν ανακοινωθεί τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, σύμφωνα με τα οποία ο πληθωρισμός τον μήνα Ιούνιο διαμορφώθηκε στο 4,4%. Τα στοιχεία δείχνουν επιβράδυνση μεν για δεύτερο συνεχή μήνα - σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους - ωστόσο ο πληθωρισμός εξακολουθεί να διατηρείται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Το πλαίσιο συμφωνίας

Η νέα πρωτοβουλία για μειώσεις τιμών θα ξεκινήσει από τις 31 Αυγούστου και θα έχει διάρκεια από δύο έως τέσσερις μήνες. Οι μειώσεις πρέπει να είναι τουλάχιστον 5% και να μπορούν να φτάσουν το μέγιστο δυνατό ποσοστό. Τα προϊόντα στα οποία θα υπάρξουν μειώσεις τιμών αφορούν σε 12 κατηγορίες, θα πρέπει να φέρουν ειδική σήμανση στα ράφια των σούπερ μάρκετ, ενώ η συμμετοχή των επιχειρήσεων στην πρωτοβουλία θα είναι εθελοντική.

Οι κατηγορίες των προϊόντων στις οποίες θα υπάρξουν μειώσεις τιμών συγκεκριμενοποιήθηκαν κι έχουν ως εξής:

Νωπό κρέας: μοσχάρι, χοιρινό, πουλερικά

Γάλα, γιαούρτι, τυρί και αυγά

Ψωμί και αλεύρι

Ζυμαρικά, ρύζι και όσπρια

Ελαιόλαδο, σπορέλαια, βούτυρο και μαργαρίνες

Βρεφικό γάλα, παιδικές τροφές και πάνες

Καφές, δημητριακά

Σοκολάτα, μπισκότα και σοκολατοειδή

Αναψυκτικά

Καθαριστικά (Απορρυπαντικά πλυντηρίου και πιάτων, γενικής χρήσης)

Προϊόντα προσωπικής υγιεινής

Σχολικά είδη

Στον αντίποδα, στη νέα πρωτοβουλία για μειώσεις τιμών δεν θα συμπεριληφθούν τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά, ήτοι προϊόντα η τιμή των οποίων επηρεάζεται καθημερινά από την εποχικότητα και την εικόνα που παρουσιάζει η παραγωγή.

Κατά τις πληροφορίες, οι κατηγορίες που επιλέχθηκαν για να ενταχθούν στη συμφωνία προέκυψαν από ανάλυση των στοιχείων της νέας ψηφιακής πλατφόρμας PosoKanei, η οποία με περισσότερους από 9.000 κωδικούς, διαθέτει πλέον πλήρη εικόνα για την πορεία διαμόρφωσης των τιμών στην αγορά.

Μόνο επώνυμα προϊόντα στη νέα πρωτοβουλία και χωρίς ποσοτικό στόχο

Όπως εξηγούσαν παράγοντες της αγοράς στο insider.gr, η νέα πρωτοβουλία δεν έχει ποσοτικό στόχο, ήτοι για παράδειγμα τη συμμετοχή 500 ή 1.000 κωδικών σε αυτή. «Ο ποσοτικός στόχος αδυνατίζει τον ποιοτικό στόχο», σημείωναν οι ίδιες πηγές, υπενθυμίζοντας πως κρίσιμος παράγοντας για την επιτυχία του εγχειρήματος είναι ο κατάλογος με τα προϊόντα στα οποία θα μειωθούν οι τιμές τους να περιλαμβάνει κωδικούς υψηλής ζήτησης και όχι χαμηλής, ώστε να γίνει αντιληπτή η ουσιαστική ελάφρυνση των ελληνικών νοικοκυριών. Όλα τα προϊόντα άλλωστε που θα συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία θα είναι επώνυμα.

Κατά τις πληροφορίες, άλλωστε, είναι προτιμότερος ένας κατάλογος με λιγότερα προϊόντα στα οποία θα μειωθεί η τιμή τους, αρκεί αυτά να είναι προϊόντα πρώτης ανάγκης και κωδικοί υψηλής ζήτησης, παρά μια λίστα με περισσότερα προϊόντα, τα οποία έχουν χαμηλή ζήτηση από τον μέσο Έλληνα καταναλωτή.

«Μας ενδιαφέρει να είναι βασικά είδη που χρησιμοποιεί το νοικοκυριό, τρόφιμα λαϊκής κατανάλωσης όσο γίνεται και άλλα είδη διαβίωσης», εξηγούσε πρόσφατα ο κ. Θεοδωρικάκος, επιβεβαιώνοντας πως υπάρχει σύγκλιση μεταξύ του υπουργείου και της αγοράς ως προς τους ποιοτικούς και εν τέλει αποτελεσματικούς στόχους της νέας πρωτοβουλίας.

Ο κρίσιμος ρόλος της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς

Με ορίζοντα, δε, τα τέλη Αυγούστου για την υλοποίηση της συμφωνίας, κομβικός θα είναι ο ρόλος της διοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Η Δέσποινα Τσαγγάρη θα έχει την πλήρη εποπτεία του συνόλου των διαδικασιών που θα απαιτηθούν μέχρι να τεθεί σε ισχύ η πρωτοβουλία.

«Η κυρία Τσαγγάρη έχει μεγάλο φόρτο εργασίας από εδώ και πέρα, καθώς θα κληθεί να έχει επιμέρους επαφές με το σύνολο των εκπροσώπων της αγοράς, ώστε να είναι όλα έτοιμα ως τις 31 Αυγούστου», τόνιζαν οι ίδιες πηγές.

Πώς φτάσαμε στη συμφωνία για μειώσεις τιμών

Το νέο πλαίσιο για μειώσεις τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά από τις 31 Αυγούστου παίρνει σιγά σιγά σάρκα και οστά, μετά την πρώτη συμφωνία που επιτεύχθηκε στη σύσκεψη στις 29 Ιουνίου, στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Υπενθυμίζεται εδώ πως στη σύσκεψη στο Μαξίμου, αποφασίστηκε η άρση του μέτρου επιβολής πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων, ενώ οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας τροφίμων και των σούπερ μάρκετ δεσμεύτηκαν πως οι μειώσεις τιμών που επιτεύχθηκαν κατά την επιβολή του πλαφόν σε σχεδόν 2.000 προϊόντα θα παραμείνουν ως έχουν μέσα στο καλοκαίρι. Επί της ουσίας, βιομηχανία τροφίμων και σούπερ μάρκετ δεσμεύονται πως δεν θα υπάρξει καμία νέα αύξηση τιμών μέσα στο καλοκαίρι. Παράλληλα, συμφώνησαν στην υλοποίηση της νέας εθελοντικής πρωτοβουλίας για δραστική μείωση τιμών σε μια σειρά από βασικά είδη διατροφής και άλλα καταναλωτικά αγαθά, απαραίτητα για κάθε ελληνικό νοικοκυριό, με ισχύ από τις 31 Αυγούστου.

Στο μεταξύ, την περασμένη εβδομάδα η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, έδωσε στη δημοσιότητα τα συγκεντρωτικά στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία, από την 1η Απριλίου έως τις 24 Ιουνίου καταγράφηκαν μειώσεις σε 1.898 κωδικούς βασικών προϊόντων με μέσο ποσοστό μείωσης 5,94%, απόρροια της επιβολής του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και των αυστηρών ελέγχων. Συγκεκριμένα, για την περίοδο 01.04.2026 έως 24.06.2026, από την επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων προκύπτουν 1.898 καταγεγραμμένες υποτιμήσεις προϊόντων βασικού τιμοκαταλόγου προμηθευτών, με αριθμητικό μέσο όρο υποτίμησης 5,94%. Σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή, οι μειώσεις καταγράφηκαν σε κατηγορίες προϊόντων που αφορούν άμεσα στο καλάθι του νοικοκυριού.