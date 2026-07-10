Ισπανία: Δασική πυρκαγιά στην Αλμερία - Δώδεκα νεκροί

Το 2025, σχεδόν 4 εκατομμύρια στρέμματα έγιναν στάχτη εξαιτίας των πυρκαγιών στην Ισπανία.

Δασική πυρκαγιά η οποία ξέσπασε χθες Πέμπτη το απόγευμα κοντά στην Αλμερία, στην Ανδαλουσία, στη νότια Ισπανία, στοίχισε τη ζωή σε 12 ανθρώπους, ορισμένοι από τους οποίους βρέθηκαν μέσα στα αυτοκίνητά τους, σύμφωνα με τις αρχές, που ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες τον τραγικό απολογισμό θυμάτων αυτόν, ο οποίος είναι βαρύτερος από αυτόν ολόκληρου του 2025.

«Τεράστια θλίψη» για τις «τραγικές συνέπειες της πυρκαγιάς που πλήττει την επαρχία Αλμερία» εξέφρασε ο ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, απευθύνοντας τα «συλλυπητήριά του» στις οικογένειες των θυμάτων και προτρέποντας τους εργαζόμενους στις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων να δείξουν «πολλή προσοχή».

Χώρα στην πρώτη γραμμή της κλιματικής αλλαγής, η Ισπανία δοκιμάζεται τα τελευταία χρόνια από κύματα ζέστης ολοένα πιο μακράς διάρκειας, την άνοιξη και το καλοκαίρι, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν ενίοτε τους 40 ° Κελσίου και να δημιουργούν συνθήκες που ευνοούν καταστροφικές πυρκαγιές.

Το 2025, σχεδόν 4 εκατομμύρια στρέμματα έγιναν στάχτη εξαιτίας των πυρκαγιών στην Ισπανία, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σύστημα πληροφόρησης για τις δασικές πυρκαγιές (EFFIS) -- ο απολογισμός αυτός ήταν ο χειρότερος στη σύγχρονη ιστορία της χώρας της Ιβηρικής. Στις περυσινές πυρκαγιές, που ήταν πάνω από 8.000 συνολικά, έχασαν τη ζωή τους 8 άνθρωποι, άλλοι 86 τραυματίστηκαν και πάνω από 42.000 χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τις εστίες τους, σύμφωνα με τους αριθμούς του υπουργείου Εσωτερικών.

Η τοπική κυβέρνηση της Ανδαλουσίας ανέφερε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι η πυρκαγιά στην κοινότητα Λος Γκαγιάρδος στοίχισε τη ζωή σε 12 ανθρώπους. Νωρίτερα, οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων στην περιοχή είχαν κάνει λόγο για έξι νεκρούς «στην κωμόπολη Μπένταρ, ορισμένοι εκ των οποίων βρέθηκαν μέσα στα αυτοκίνητά τους».

Κάπου 150 πυροσβέστες με πέντε οχήματα επιχειρούσαν για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή.

Θα αναπτυχθεί στην περιοχή η UME, μονάδα του ισπανικού στρατού ειδικευμένη στην αντιμετώπιση των πιο δύσκολων έκτακτων καταστάσεων «τις επόμενες ώρες στο πεδίο, ανέφεραν οι τοπικές αρχές.

Κάτοικοι διαφόρων περιοχών απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από την περιοχή. Γυναίκα που έχει εγκαύματα και άλλος ένας άνθρωπος, δηλητηριασμένος εξαιτίας εισπνοής καπνού, διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

Σε ακόμη τέσσερις ανθρώπους προσφέρθηκαν φροντίδες επιτόπου, καθώς παρουσίαζαν «αναπνευστικά προβλήματα» και κάποιοι «ελαφριά εγκαύματα», πάντα κατά τις αρχές της Ανδαλουσίας.

Περίπου πενήντα κάτοικοι θα περνούσαν τη νύχτα σε πολιτιστικό κέντρο που μετατράπηκε σε χώρο υποδοχής πυροπαθών, ενώ πολλοί δρόμοι έχουν κοπεί.

Ο αριθμός των υπηρεσιών άμεσης επέμβασης «έλαβε πάνω από 150 κλήσεις πολιτών» που ανέφεραν την πυρκαγιά, με τις πρώτες να αναφέρουν πως «οι φλόγες βρίσκονταν στο 511ο χιλιόμετρο της (εθνικής οδού) N-340A και ότι είχε πέσει καλώδιο, που προκάλεσε τη φωτιά, που εξαπλωνόταν «με ταχύτητα» σε δασική έκταση κοντά στον δρόμο.

Η Ισπανία πλήττεται αυτές τις μέρες από νέο καύσωνα κι αρκετές περιοχές της Ανδαλουσίας είχαν ήδη τεθεί σε κατάσταση πορτοκαλί συναγερμού.

Στα τέλη Μαΐου, ο πρωθυπουργός Σάντσεθ διαβεβαίωνε ότι η Ισπανία θα αναπτύξει το καλοκαίρι τη «μεγαλύτερη» δύναμη που είχε συγκροτηθεί ποτέ για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.

Τις τελευταίες ημέρες εκδηλώθηκαν αρκετές φωτιές στην ισπανική επικράτεια, ιδίως μια που έκαψε πάνω από 20.000 στρέμματα στην Καταλονία (βορειοδυτικά), μερικά χιλιόμετρα από την ιδιαίτερα τουριστική Κόστα Μπράβα. Πλέον η πυρκαγιά αυτή έχει τεθεί υπό έλεγχο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ