Δήμος Αθηναίων: Ξεκίνησε η πρακτική εκπαίδευση των Δημοτικών Αστυνομικών

Η ένταξη των νέων Δημοτικών Αστυνομικών στην καθημερινή λειτουργία της πόλης μπαίνει στην τελική ευθεία, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων.

Η ένταξη των νέων Δημοτικών Αστυνομικών στην καθημερινή λειτουργία της πόλης μπαίνει στην τελική ευθεία, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων. Η πρακτική εκπαίδευσή τους, άρχισε σήμερα το πρωί, σηματοδοτώντας το τελευταίο στάδιο πριν από την πλήρη επιχειρησιακή τους δράση.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Οι 94 νέοι Δημοτικοί Αστυνομικοί που ορκίστηκαν πριν από λίγους μήνες βγαίνουν στους δρόμους της Αθήνας. Με την καθοδήγηση των έμπειρων στελεχών μας, θα αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια ώστε να ανταποκριθούν στον νέο τους ρόλο. Πλέον, περνούν στο στάδιο της πρακτικής εκπαίδευσης και σύντομα θα βρίσκονται στις γειτονιές της Αθήνας. Καλή αρχή στα νέα τους καθήκοντα».

Η Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας & Δημόσιων Κοινόχρηστων Χώρων, Ελένη Ζωντήρου, σημείωσε: «Επενδύουμε σε σύγχρονο, άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό. Από τις 30 Μαρτίου, τα νέα στελέχη της Δημοτικής Αστυνομίας επιμορφώνονται συστηματικά και σήμερα περνούν στο πιο ουσιαστικό στάδιο της διαδικασίας, την πρακτική εκπαίδευση στο πεδίο. Συνεχίζουμε με στόχο μια πόλη πιο λειτουργική, πιο ασφαλή και πιο φιλική για κατοίκους και επισκέπτες».

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατάρτισης σε συνεργασία με το ΕΚΔΔΑ και την Ελληνική Αστυνομία

Η εκπαίδευση των νέων στελεχών της Δημοτικής Αστυνομίας περιλαμβάνει θεωρητικό και πρακτικό σκέλος και πραγματοποιείται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Οι συμμετέχοντες έχουν ήδη παρακολουθήσει επιμορφωτικά προγράμματα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), καθώς και το μέρος της εκπαίδευσής τους, που πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Αστυνομίας.

Παράλληλα, έχουν πραγματοποιήσει ειδική εκπαίδευση από στελέχη της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αθηναίων, με αντικείμενο τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας, τις διαδικασίες ελέγχου, την εφαρμογή της νομοθεσίας και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις άσκησης των καθηκόντων τους στον αστικό χώρο.

Το επόμενο στάδιο: Εξοικείωση με τις πραγματικές συνθήκες της πόλης

Η πρακτική εκπαίδευση στο πεδίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συνολικής εκπαιδευτικής διαδικασίας και αποσκοπεί στην εξοικείωση των νέων Δημοτικών Αστυνομικών με τις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας της Υπηρεσίας, υπό την καθοδήγηση και εποπτεία έμπειρων στελεχών της Δημοτικής Αστυνομίας.

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους εκπαίδευσης, οι εκπαιδευόμενοι θα φέρουν ειδικό γιλέκο με ευδιάκριτη σήμανση «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ», ώστε να είναι αναγνωρίσιμοι από τους πολίτες και να διακρίνονται σαφώς από το λοιπό προσωπικό.

Η ενίσχυση της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αθηναίων αποτελεί σημαντική προτεραιότητα, με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση της λειτουργίας της Υπηρεσίας, την αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων της και την ενίσχυση της παρουσίας της στις γειτονιές της πόλης.