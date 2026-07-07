Φυσικό αέριο: Εξαγωγικό προφίλ εδραιώνει η Ελλάδα - Αναβιώνει ο Κάθετος Διάδρομος

Τι έδειξαν οι χθεσινές δημοπρασίες του ΔΕΣΦΑ. Δεσμεύσεις δυναμικότητας μέχρι και το έτος αερίου 2040/2041 στο σημείο εισόδου/εξόδου Σιδηρόκαστρο.

Θετικούς «οιωνούς» για τη συνέχεια εξέπεμψε η πρώτη δημοπρασία για τη δέσμευση δυναμικότητας κατά μήκος του Κάθετου Διαδρόμου που πραγματοποιήθηκε εχθές υπό το νέο καθεστώς των μειωμένων ταριφών και των μακράς διάρκειας προϊόντων.

Ειδικότερα, όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές με γνώση του θέματος που συνομίλησαν με το insider.gr, το ποιοτικό στοιχείο που ξεχώρισε σε αυτή τη δημοπρασία και συνιστά «παρακαταθήκη» για τη συνέχεια αφορά στο ενδιαφέρον για εξαγωγές ποσοτήτων από την Ελλάδα προς βορρά μέσω του σημείου εισόδου/εξόδου στο Σιδηρόκαστρο για τα επόμενα 15 χρόνια, δεδομένου ότι υπήρξαν δεσμεύσεις άνω του 45% για τα επόμενα τέσσερα έτη αερίου ενώ δεσμεύσεις υπήρξαν μέχρι και το 2040.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΕΣΦΑ, δεσμεύτηκε το 46% της προσφερόμενης δυναμικότητας για τα έτη αερίου 2026/2027 – 2029/2030 και το 26% για το 2030/2031, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί δεσμεύσεις δυναμικότητας έως και το έτος αερίου 2040/2041.

«Το αποτέλεσμα ενισχύει τις θετικές προοπτικές για τις εξαγωγές του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου και εδραιώνει περαιτέρω τη θέση της Ελλάδας ως βασικής περιφερειακής ενεργειακής πύλης», όπως επισημαίνεται σχετικά. Από την πλευρά της, η κοινοπραξία των ΔΕΠΑ Εμπορίας και Ομίλου AKTOR δέσμευσαν συνολική δυναμικότητα της τάξης των 13.000 MWh/ημερησίως ή 4,7 TWh σε ετήσια βάση, γεγονός που μεταφράζεται σε 0,5 bcm από τα 3,5 bcm που είναι η συνολική δυναμικότητα του σημείου εισόδου/εξόδου στο Σιδηρόκαστρο.

Αξίζει να σημειωθεί, όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές, ότι η προαναφερόμενη ποσότητα των 4,7 TWh αφορά τόσο σε ανάγκες της κοινοπραξίας όσο και αυτοτελώς της ΔΕΠΑ Εμπορίας, πράγμα που σημαίνει ότι ποσότητες μπορεί να κινηθούν προς βορρά τόσο για λογαριασμό της ΔΕΠΑ Εμπορίας όσο και για λογαριασμό της κοινοπραξίας. Μέρος στη δημοπρασία έλαβε και η Bulgargaz με την συνολική δέσμευση του σημείου, λαμβάνοντας υπόψη και τα αποτελέσματα παλιότερων δημοπρασιών, να φτάνει τις 47 GWh/ημερησίως από τις 100 GWh που μπορούν να διέλθουν από το σημείο σε ημερήσια βάση.

Σε κάθε περίπτωση, όπως προσθέτουν οι ίδιες πηγές και με δεδομένη την δυνατότητα παράδοσης ποσοτήτων σε κάθε σημείο εισόδου/εξόδου κατά μήκος του Κάθετου Διαδρόμου, οι προαναφερόμενες δεσμεύσεις αφορούν σε παραδόσεις στη Βουλγαρία με κάθε άλλη «διαδρομή» να προκύπτει στο πλαίσιο των τριμηνιαίων και μηνιαίων δημοπρασιών που θα ακολουθήσουν τους αμέσως επόμενους μήνες.

Ως γνωστόν, η δέσμευση δυναμικότητας αφορά στην κατοχύρωση χωρητικότητας σε ένα δεδομένο σημείο εισόδου και εξόδου χωρίς να προκαθορίζεται ή να δηλώνεται που θα κατευθυνθεί και που θα καταλήξει η εν λόγω ποσότητα.

Βέβαια, όπως σχολιάζουν οι ίδιες πηγές, η έξοδος από το Σιδηρόκαστρο συμπίπτει υποχρεωτικά με την όδευση του Κάθετου Διαδρόμου παρά το γεγονός ότι η εν λόγω δημοπρασία δεν φέρει τον τίτλο του «Κάθετου Διαδρόμου» όπως συνέβαινε μέχρι πρότινος με την διάθεση των ειδικών προϊόντων Route 1,2,3. Σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό τα ειδικά προϊόντα «Route» θα διατεθούν μια τελευταία φορά σε δημοπρασία τον Αύγουστο για φυσική παράδοση τον Σεπτέμβριο και έκτοτε θα αποσυρθούν, δεδομένου, όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές, ότι δεν χρειάζονται πλέον ειδικά προϊόντα και δη για να φτάσουν ποσότητες στην Ουκρανία.

Η χθεσινή δημοπρασία αποτέλεσε το σημείο εκκίνησης για τον εξαγωγικό ρόλο της Ελλάδας μέσω του Σιδηρόκαστρου με την συνέχεια να δίνεται τον Αύγουστο όταν και προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν οι δημοπρασίες τριμηνιαίων προϊόντων με βάση το ευρωπαϊκό καλεντάρι πράγμα που αναμένεται να αποτυπώσει το ενδιαφέρον για βραχυπρόθεσμες προμήθειες του καυσίμου στη βάση των ετήσιων δεσμεύσεων που προηγήθηκαν.